Tuyển Nhân viên Lễ tân FUJI SPA CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tiếp đón khách hàng check in/ Check out

Tư vấn dịch vụ phù hợp cho khách hàng lựa chọn

Đưa phiếu thông tin cho khách điền thông tin và lựa chọn tinh dầu

Giới thiệu và bán các gói combo gói thẻ ưu đãi (10%)

Xin feedback khách hàng sau khi sử dụng xong dịch vụ của Fuji

Ca Part-time: 17h30-22h30- Còn tuyển ở chi nhánh Duy Tân

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 18-30 tuổi

Tiếng Hàn giao tiếp (bắt buộc)

CV ứng viên có ảnh

Ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn

Có khát vọng thăng tiến, gắn bó

Không yêu cầu bằng cấp/ chứng chỉ Tiếng

Tại FUJI SPA CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương ca part-time: Khởi điểm 40.000 VNĐ/ giờ

Bảo hiểm xã hội (với ứng viên làm ca từ 8 tiếng/ ngày)

Chế độ lương tháng 13, sinh nhật, du lịch, Year end Party ....

Môi trường trẻ trung, năng động

Có chỗ ở lại cho cán bộ nhân viên

1 tháng được nghỉ 4 ngày ( hạn chế nghỉ thứ 7,chủ nhật)

Thử việc 1 tháng hưởng 85%

Được tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài (70% khách nước ngoài)

Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Phụ trách quầy, Phó quản lý, Quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FUJI SPA CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.