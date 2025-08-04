Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của trang thiết bị, máy móc văn phòng (điều hòa, máy in, máy chiếu, hệ thống đèn điện…).
Phối hợp với nhà cung cấp, kỹ thuật viên bên ngoài để xử lý các vấn đề liên quan đến sửa chữa, bảo trì, thay thế thiết bị.
Tham gia giám sát thi công/sửa chữa nhỏ tại văn phòng (nếu có).
Hỗ trợ cập nhật danh sách, mã hóa và quản lý tài sản văn phòng.
Ghi nhận báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến cơ sở vật chất, đưa ra đề xuất xử lý.
Thực hiện các công việc hành chính hỗ trợ phòng Hành chính – Nhân sự.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, tỉ mỉ, chủ động trong công việc.
Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật văn phòng hoặc kỹ thuật dân dụng là một lợi thế.
Sử dụng được Microsoft Office (Excel, Word).
Ưu tiên ứng viên có thể thực tập tối thiểu 3 tháng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng Thứ 7 (8h30 – 17h30, nghỉ trưa 12h00 – 13h30)
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
12 ngày phép/năm + phép bổ sung theo cấp bậc
Thưởng và nghỉ các ngày lễ, Tết đầy đủ
Hoạt động gắn kết nội bộ định kỳ: Happy Friday, sinh nhật, 8/3, 20/10, du lịch, teambuilding,...
Thưởng tháng 13 theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
