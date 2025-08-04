Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của trang thiết bị, máy móc văn phòng (điều hòa, máy in, máy chiếu, hệ thống đèn điện…).

Phối hợp với nhà cung cấp, kỹ thuật viên bên ngoài để xử lý các vấn đề liên quan đến sửa chữa, bảo trì, thay thế thiết bị.

Tham gia giám sát thi công/sửa chữa nhỏ tại văn phòng (nếu có).

Hỗ trợ cập nhật danh sách, mã hóa và quản lý tài sản văn phòng.

Ghi nhận báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến cơ sở vật chất, đưa ra đề xuất xử lý.

Thực hiện các công việc hành chính hỗ trợ phòng Hành chính – Nhân sự.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Quản trị văn phòng, Hành chính, Công nghệ kỹ thuật, Điện – Điện tử, Quản lý công nghiệp hoặc ngành liên quan.

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, tỉ mỉ, chủ động trong công việc.

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật văn phòng hoặc kỹ thuật dân dụng là một lợi thế.

Sử dụng được Microsoft Office (Excel, Word).

Ưu tiên ứng viên có thể thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 5.5 – 6 triệu + phụ cấp (ăn trưa, gửi xe 42.000đ/ngày) + thưởng KPI

Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng Thứ 7 (8h30 – 17h30, nghỉ trưa 12h00 – 13h30)

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

12 ngày phép/năm + phép bổ sung theo cấp bậc

Thưởng và nghỉ các ngày lễ, Tết đầy đủ

Hoạt động gắn kết nội bộ định kỳ: Happy Friday, sinh nhật, 8/3, 20/10, du lịch, teambuilding,...

Thưởng tháng 13 theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

