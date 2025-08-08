Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 ngõ 12 đường 800A, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch Digital Marketing trên nhiều kênh: Website, SEO, Social Media, Email Marketing, Paid Ads…

Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả hoạt động marketing.

Lên ý tưởng nội dung, hình ảnh các sự kiện (webinar) quảng bá hình ảnh công ty.

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông (banner, infographic, post hình ảnh, video ngắn…) phục vụ chiến dịch marketing.

Tham gia xây dựng các chiến lược quảng bá sản phẩm công nghệ.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và định hướng của công ty.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm cuối chờ bằng hoặc mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, có tìm hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kỹ năng các công cụ thiết kế (Canva, Wordpress, Capcut,..) và các công cụ AI hỗ trợ (Chat GPT, Copilot,...)

Tư duy sáng tạo, khả năng viết tốt và chủ động học hỏi

Trình độ tiếng Anh khá, có khả năng đọc viết

Kiến thức cơ bản về tương tác mạng xã hội, các xu hướng truyền thông đang thịnh hành.

Có sự quan tâm và hiểu biết về các nền tảng truyền thông xã hội và các lĩnh vực công nghệ là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 5.500.000 - 7.000.000 đồng

Cơ hội được đi đào tạo các khóa học chuyên sâu để phục vụ cho công việc

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân ở nhiều mảng khác trong marketing: PR, SEO, inbound/outbound marketing, advertising,...

Môi trường làm việc startup trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Được tham gia happy time hàng tháng, sinh nhật và company trip hàng năm.

Thưởng và nghỉ phép ngày lễ Tết trong năm theo Quy định

BHXH theo quy định khi lên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

