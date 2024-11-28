Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN T&T làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN T&T
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN T&T

Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: T&T Số 01 Quang Trung, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của cư dân/khách thuê.
Giám sát, kiểm tra định kỳ thường xuyên chất lượng các dịch vụ cung cấp cho các Tòa nhà.
Giám sát các cán bộ của các bộ phận thuộc Ban QLTN về ý thức, tác phong và việc tuân thủ kỷ luật lao động của Ban QLTN, của Công ty.
Quản lý, giám sát chặt chẽ việc thu Phí dịch vụ, Nước, Xe tầng hầm.
Tìm kiếm, liên hệ và đám phán với các nhà thầu về hợp đồng cho năm tiếp theo.
Tham gia xây dựng, cập nhật và triển khai hệ thống quy trình quản lý.
Hướng dẫn,tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cư dân (vận chuyển đồ ra vào, hồ sơ thi công, đăng ký xe, thẻ cư dân/ra vào.
Mô tả công việc chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch khách sạn.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng quản lý vận hành là lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có kiến thức về ngành dịch vụ.
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và chịu được áp lực cao trong công việc;
Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (từ 6.5-7.000.000 đồng/tháng) + phụ cấp ăn trưa 35.000 đồng/ngày.
Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty và các dịp Lễ Tết.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cho bản thân và người thân theo chính sách công đoàn (hiếu, hỉ, ốm đau, sinh nhật,....).
Được hưởng bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN) và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định Pháp luật (nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ,....).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN T&T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2A Phố Phạm Sư Mạnh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

