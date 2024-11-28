Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN T&T làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: T&T Số 01 Quang Trung, TP Vinh

Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của cư dân/khách thuê.

Giám sát, kiểm tra định kỳ thường xuyên chất lượng các dịch vụ cung cấp cho các Tòa nhà.

Giám sát các cán bộ của các bộ phận thuộc Ban QLTN về ý thức, tác phong và việc tuân thủ kỷ luật lao động của Ban QLTN, của Công ty.

Quản lý, giám sát chặt chẽ việc thu Phí dịch vụ, Nước, Xe tầng hầm.

Tìm kiếm, liên hệ và đám phán với các nhà thầu về hợp đồng cho năm tiếp theo.

Tham gia xây dựng, cập nhật và triển khai hệ thống quy trình quản lý.

Hướng dẫn,tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cư dân (vận chuyển đồ ra vào, hồ sơ thi công, đăng ký xe, thẻ cư dân/ra vào.

Mô tả công việc chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch khách sạn.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng quản lý vận hành là lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có kiến thức về ngành dịch vụ.

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và chịu được áp lực cao trong công việc;

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Lương thỏa thuận theo năng lực (từ 6.5-7.000.000 đồng/tháng) + phụ cấp ăn trưa 35.000 đồng/ngày.

Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty và các dịp Lễ Tết.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cho bản thân và người thân theo chính sách công đoàn (hiếu, hỉ, ốm đau, sinh nhật,....).

Được hưởng bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN) và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định Pháp luật (nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ,....).

