Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum

Mức lương
8 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 41 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

Hỗ trợ giới thiệu về dịch vụ của công ty, giải đáp thắc mắc của khách hàng trên Fanpage về các vấn đề phòng ở, nơi lưu trú.
Hỗ trợ khách tìm kiếm, lựa chọn địa điểm phù hợp với nhu cầu, lịch trình của họ.
Hướng dẫn khách check in - check out theo quy trình của công ty.
Thực hiện đăng ký lưu trú cho khách.
Trực đêm tại khách sạn và hỗ trợ khách các vấn đề trong quá trình lưu trú.
Các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân để thực hiện công việc.
laptop cá nhân
Khả năng giao tiếp tiếng Anh và xử lý tình huống từ mức khá tốt trở lên.
Thái độ thân thiện, nhẹ nhàng, nhiệt tình với khách.
Chịu được áp lực công việc, có thể đáp ứng multitask.
Thời gian làm việc: trực đêm tại khách sạn từ 23h00 - 07h00.
Địa điểm làm việc: Sonata Residence – 41 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7.500.000đ + 2 ngày off/tháng (linh hoạt sắp xếp với quản lý).
Được training bài bản các kiến thức, cách xử lý tình huống và nắm vững kỹ năng làm việc.
Tiếp xúc, làm việc trực tiếp với khách trong và ngoài nước, nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Thưởng lễ Tết, thưởng sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc (nếu có),...
Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19C Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

