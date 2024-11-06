Tuyển Hành chính Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 9 - 12 Triệu

Tiếp đón khách và thực hiện thủ tục nhận phòng và trả phòng.

Cung cấp thông tin và giải đáp các câu hỏi của khách về khách sạn, dịch vụ và các hoạt động xung quanh khu vực.

Dịch vụ đồ ăn nhẹ, ăn trưa, ăn tối lưu trú đặt phòng của khách

Đặt và xác nhận các đặt phòng của khách qua điện thoại, email hoặc hệ thống quản lý đặt phòng.

Kiểm tra tình trạng phòng trống và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sẵn sàng phục vụ khách.

Điều phối việc vận chuyển hành lý và dẫn khách đến phòng.

Thực hiện các thủ tục thanh toán và quản lý việc tính tiền cho khách hàng.

Giải quyết các yêu cầu đặc biệt của khách hàng, chẳng hạn như đặt vé máy bay, đặt tour du lịch, đặt bàn ăn tối, đặt dịch vụ giặt là...

Hỗ trợ tuyển dụng đăng tuyển tổng hợp hành chính khách sạn khi cần thiết.

Giữ gìn sự riêng tư và bảo mật thông tin của khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lưu trú của khách hàng, bao gồm việc chuyển phòng, cung cấp dịch vụ thay thế hoặc giải quyết khiếu nại.

Giữ liên lạc chặt chẽ với các bộ phận khác trong khách sạn, chẳng hạn như nhà hàng,