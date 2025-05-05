Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chào đón khách đến văn phòng một cách niềm nở, chuyên nghiệp.
Hỏi rõ mục đích của khách và hướng dẫn khách đến đúng bộ phận hoặc người cần gặp.
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến công ty.
Ghi nhận thông tin khách hàng, đối tác vào sổ theo dõi.
Quản lý khu vực lễ tân gọn gàng, ngăn nắp.
Nhận và phân loại thư từ, bưu phẩm đến.
Ghi nhận thông tin và chuyển phát đến đúng người nhận.
Gửi thư từ, bưu phẩm đi theo yêu cầu của các bộ phận
Chuẩn bị phòng họp, trà nước cho các cuộc họp.
Hỗ trợ các sự kiện của công ty.
Hỗ trợ các bộ phận in ấn tài liệu, scan tài liệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành có liên quan như Quản trị Khách sạn, Du lịch, Hành chính Văn phòng, Quan hệ Công chúng hoặc các ngành tương tự.
Trình độ học vấn:
Kiến thức chuyên môn:
Hiểu biết về nghiệp vụ lễ tân, quy trình đón tiếp khách, xử lý điện thoại, thư từ, bưu phẩm.
Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp và các quy định nội bộ của công ty.
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt, lịch sự, chuyên nghiệp và tự tin khi tiếp xúc với khách hàng, đối tác.
Kỹ năng xử lý tình huống: Bình tĩnh, linh hoạt và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh.
Yêu cầu khác:
Ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng, phù hợp với môi trường công sở.
Giọng nói dễ nghe, truyền cảm.
Tính cách thân thiện, cởi mở, nhiệt tình và có tinh thần phục vụ.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

