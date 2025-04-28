Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: D8 Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Chào đón, hướng dẫn khách thay đồ và cất giữ tài sản tại phòng thay đồ trước khi sử dụng dịch vụ Spa.
Phục vụ nước , trà cho khách trước và sau khi sử dụng dịch vụ Spa.
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác theo sự điều động của Quản lý.
Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Thúc đẩy dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, an toàn và an ninh cho một khu vực được phân công theo bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
