Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chào đón, hướng dẫn khách thay đồ và cất giữ tài sản tại phòng thay đồ trước khi sử dụng dịch vụ Spa.

Phục vụ nước , trà cho khách trước và sau khi sử dụng dịch vụ Spa.

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác theo sự điều động của Quản lý.

Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Thúc đẩy dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, an toàn và an ninh cho một khu vực được phân công theo bộ phận.