Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: D8 Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Chào đón, hướng dẫn khách thay đồ và cất giữ tài sản tại phòng thay đồ trước khi sử dụng dịch vụ Spa.
Phục vụ nước , trà cho khách trước và sau khi sử dụng dịch vụ Spa.
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác theo sự điều động của Quản lý.
Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Thúc đẩy dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, an toàn và an ninh cho một khu vực được phân công theo bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL

CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D8 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

