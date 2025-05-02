Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SÁCH WABOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH SÁCH WABOOKS
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/06/2025
CÔNG TY TNHH SÁCH WABOOKS

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH SÁCH WABOOKS

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Đông Các, Đống Đa, Đống Đa, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Tiếp đón học sinh và phụ huynh.
Phối hợp quản lý chung cơ sở dạy học và sắp xếp lịch dạy của giáo viên.
Trả lời các thắc mắc về khóa học, lịch học và các vấn đề phát sinh khác từ phụ huynh và học viên trước và sau khi nhập học.
Các công việc khác theo phân công của Quản lý trung tâm.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH SÁCH WABOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÁCH WABOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SÁCH WABOOKS

CÔNG TY TNHH SÁCH WABOOKS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

