Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 03 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón khách đến công ty một cách chuyên nghiệp và thân thiện.

Hỗ trợ công tác hành chính, đảm bảo môi trường làm việc văn minh, ngăn nắp, hiệu quả.

Trực quầy lễ tân, chào đón và hướng dẫn khách đến công ty.

Tiếp nhận và chuyển tiếp các cuộc gọi, thư từ, bưu phẩm đến các bộ phận liên quan.

Đăng ký và quản lý lịch sử ra vào của khách hàng, đối tác, nhà cung cấp.

Chuẩn bị phòng họp khi có khách/đối tác làm việc tại công ty.

Quản lý văn phòng phẩm, đồ dùng chung của công ty.

Hỗ trợ đặt mua, cấp phát và theo dõi tồn kho văn phòng phẩm.

Quản lý trang thiết bị văn phòng: kiểm tra tình trạng, liên hệ sửa chữa khi cần thiết.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ như sinh nhật, liên hoan, hội họp.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Hành chính – Văn thư, Du lịch, Ngoại ngữ.

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook…).

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, lịch sự, hòa nhã.

Kỹ năng sắp xếp công việc, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp Laptop, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc;

- Môi trường trong môi trường chuyên nghiệp;

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển tại nhiều lĩnh vực;

- Thưởng Lễ/Tết, Ngày Truyền thống, Sinh nhật, Hiếu hỷ, Quốc tế Phụ nữ 8/3,...;

- Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Tham gia các chương trình Tân niên, Tất niên, Teambuildings, Hội thao,..;

- Cơ hội nâng cao trình độ/tay nghề;

- Đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, đồng thuận, gắn kết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG

