Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 01/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 03 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón khách đến công ty một cách chuyên nghiệp và thân thiện.
Hỗ trợ công tác hành chính, đảm bảo môi trường làm việc văn minh, ngăn nắp, hiệu quả.
Trực quầy lễ tân, chào đón và hướng dẫn khách đến công ty.
Tiếp nhận và chuyển tiếp các cuộc gọi, thư từ, bưu phẩm đến các bộ phận liên quan.
Đăng ký và quản lý lịch sử ra vào của khách hàng, đối tác, nhà cung cấp.
Chuẩn bị phòng họp khi có khách/đối tác làm việc tại công ty.
Quản lý văn phòng phẩm, đồ dùng chung của công ty.
Hỗ trợ đặt mua, cấp phát và theo dõi tồn kho văn phòng phẩm.
Quản lý trang thiết bị văn phòng: kiểm tra tình trạng, liên hệ sửa chữa khi cần thiết.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ như sinh nhật, liên hoan, hội họp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Hành chính – Văn thư, Du lịch, Ngoại ngữ.
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook…).
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, lịch sự, hòa nhã.
Kỹ năng sắp xếp công việc, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp Laptop, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc;
- Môi trường trong môi trường chuyên nghiệp;
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển tại nhiều lĩnh vực;
- Thưởng Lễ/Tết, Ngày Truyền thống, Sinh nhật, Hiếu hỷ, Quốc tế Phụ nữ 8/3,...;
- Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tham gia các chương trình Tân niên, Tất niên, Teambuildings, Hội thao,..;
- Cơ hội nâng cao trình độ/tay nghề;
- Đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, đồng thuận, gắn kết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô 23 đường 5A, Khu đô thị Hà Quang 2, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

