Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đức Giang, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc

Theo dõi chấm công, chấm cơm, phép năm của cán bộ nhân viên hàng ngày; Tổng hợp ngày công cuối tháng gửi trưởng phòng hành chính nhân sự.

Theo dõi nước uống, gọi nước khi hết; tạo bưu chuyển phát thư hàng ngày

Làm tạm ứng; Hoàn ứng; Đề nghị thanh toán các chi phí hành chính hàng tháng: Mua lễ thắp hương ngày rằm, mùng 1; đăng kiểm xe ô tô; Mua dụng cụ vệ sinh tạp vụ; Mua thuốc y tế; Mua thực phẩm nhà bếp; bảo hộ lao động … và các phát sinh khác theo định mức của Công ty.

Theo dõi, thanh toán các nhà cung cấp: Nước uống Miru, chuyển phát nhanh, gom rác, điện, nước, thuê kho bãi… và các chi phí hành chính liên quan đến hoạt động sxkd của xưởng.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng hành chính nhân sự.

Gọi điện nhắc khách hàng lịch bảo dưỡng xe theo tiêu chuẩn của nhà máy

Báo cáo công việc chăm sóc khách hàng tháng/ quý/ năm gửi nhà máy theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ ổn định gia đình, tốt nghiệp các trường từ Trung cấp trở lên.

Kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo tin học vp Word, Excel.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Quyền Lợi

Mức lương cứng 8tr - 9tr/ tháng + Thưởng hiệu quả công việc. Chế độ tăng lương theo đánh giá hiệu quả công việc.

Thưởng lễ tết, tháng lương 13…

Hỗ trợ cơm trưa.

BHXH ngay khi ký HĐLĐ; Chính sách phúc lợi: Sinh nhật, nghỉ mát, hiếu hỷ…..

Cách Thức Ứng Tuyển

