Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU
- Hà Nội: Đức Giang, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Từ 9 Triệu
Theo dõi chấm công, chấm cơm, phép năm của cán bộ nhân viên hàng ngày; Tổng hợp ngày công cuối tháng gửi trưởng phòng hành chính nhân sự.
Theo dõi nước uống, gọi nước khi hết; tạo bưu chuyển phát thư hàng ngày
Làm tạm ứng; Hoàn ứng; Đề nghị thanh toán các chi phí hành chính hàng tháng: Mua lễ thắp hương ngày rằm, mùng 1; đăng kiểm xe ô tô; Mua dụng cụ vệ sinh tạp vụ; Mua thuốc y tế; Mua thực phẩm nhà bếp; bảo hộ lao động … và các phát sinh khác theo định mức của Công ty.
Theo dõi, thanh toán các nhà cung cấp: Nước uống Miru, chuyển phát nhanh, gom rác, điện, nước, thuê kho bãi… và các chi phí hành chính liên quan đến hoạt động sxkd của xưởng.
Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng hành chính nhân sự.
Gọi điện nhắc khách hàng lịch bảo dưỡng xe theo tiêu chuẩn của nhà máy
Báo cáo công việc chăm sóc khách hàng tháng/ quý/ năm gửi nhà máy theo quy định.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo tin học vp Word, Excel.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, tháng lương 13…
Hỗ trợ cơm trưa.
BHXH ngay khi ký HĐLĐ; Chính sách phúc lợi: Sinh nhật, nghỉ mát, hiếu hỷ…..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI