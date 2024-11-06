Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ ALAMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 tòa B&B, số 60 ngõ 850 Láng, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Xây dựng kế hoạch digital marketing, định hướng nội dung, sáng tạo các chiến dịch digital marketing trên các nền tảng Facebook, google, TIKTOK,..., nhằm thu hút khách hàng.

- Sáng tạo content, thiết kế hình ảnh, video thu hút khách hàng;

- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng;

- Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên facebook, tiktok,...theo ngân sách, quản lý, vận hành, tối ưu các chiến dịch;

- Phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Biết Set Camp và Edit

Có laptop cá nhân.

Giới tính: Không yêu cầu

Độ tuổi: từ 1995 – 2004

Tại Công ty TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ ALAMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 10.000.000 ĐẾN 18.000.000

Vị trí:

Nhân viên không kinh nghiệm: Lương cứng: 5.000.000+ Phụ cấp + Thưởng mốc + % doanh số + Thưởng nóng trong ngày

5.000.000+ Phụ cấp + Thưởng mốc + % doanh số + Thưởng nóng trong ngày

Nhân viên chính thức: Lương cứng: 7.000.000 + Phụ cấp + Thưởng mốc + % doanh số + Thưởng nóng trong ngày

Chuyên viên: Lương cứng: 10.000.000 + Phụ cấp + Thưởng mốc + % doanh số + Thưởng nóng trong ngày

Funny time thứ 6 hàng tuần

Đầy đủ chế độ phúc lợi (Lễ, Tết, hiếu, hỉ, ....)

Lương tháng thứ 13, Nhận lương đúng ngày mùng 8

Công ty cung cấp toàn bộ nguyên liệu (BM, tư liệu, chi phí mở thẻ), được tự đề xuất ngân sách không giới hạn, các bộ phận truyền thông, Design, Editor hỗ trợ nhiệt

Được đào tạo thực chiến, lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cao: Chuyên viên, Leader team...

Được đóng BHSK khi trở thành NV chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ ALAMA VIỆT NAM

