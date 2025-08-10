Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vạn Phúc, ngõ 294 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các dự án phát triển và xây dựng thương hiệu

Quản lý các kênh truyền thông, mạng xã hội của thương hiệu

Tham gia xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông, mạng xã hội của thương hiệu

Theo dõi và cập nhật liên tục các thay đổi thuật toán, các chỉ số, báo cáo của các kênh truyền thông, mạng xã hội, các công cụ SEO, SEM,... tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu (B2B & SMEs).

Theo dõi và cập nhật liên tục về hành vi, xu hướng nhóm khách hàng mục tiêu (B2B & SMEs)

Theo dõi và cập nhật các hoạt động thị trường

Báo cáo trực tiếp các công việc liên quan đến giám đốc Thương hiệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 25t nghiệp đại học trở lên (ưu tiên các ngành học về Digital Marketing - Marketing - Công nghệ)

Quan tâm, yêu thích các công việc trong ngành Sáng tạo - Nghệ thuật và lĩnh vực Văn hoá

Có khả năng hiểu và sử dụng các công cụ cơ bản như SEO, SEM, chạy Ads (Facebook, LinkedIn,...)

Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu và giao tiếp Tiếng Anh ở mức cơ bản - tốt

Tư duy logic tốt, nhạy bén, chăm chỉ

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, năng động, trẻ trung

Có cơ hội để tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện trong môi trường thực tế

Phát triển các kỹ năng cá nhân như sáng tạo, linh hoạt, xử lý tình huống, tư duy phản biện, tư duy hệ thống,...

Phát triển mạng lưới quan hệ công việc, đặc biệt trong lĩnh vực Văn hoá - Sáng tạo - Nghệ thuật

Mức thu nhập trung bình 13 tháng lương/năm

Chế độ phúc lợi đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt

