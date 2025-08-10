Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt
- Hà Nội: Tòa nhà Vạn Phúc, ngõ 294 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia các dự án phát triển và xây dựng thương hiệu
Quản lý các kênh truyền thông, mạng xã hội của thương hiệu
Tham gia xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông, mạng xã hội của thương hiệu
Theo dõi và cập nhật liên tục các thay đổi thuật toán, các chỉ số, báo cáo của các kênh truyền thông, mạng xã hội, các công cụ SEO, SEM,... tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu (B2B & SMEs).
Theo dõi và cập nhật liên tục về hành vi, xu hướng nhóm khách hàng mục tiêu (B2B & SMEs)
Theo dõi và cập nhật các hoạt động thị trường
Báo cáo trực tiếp các công việc liên quan đến giám đốc Thương hiệu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quan tâm, yêu thích các công việc trong ngành Sáng tạo - Nghệ thuật và lĩnh vực Văn hoá
Có khả năng hiểu và sử dụng các công cụ cơ bản như SEO, SEM, chạy Ads (Facebook, LinkedIn,...)
Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu và giao tiếp Tiếng Anh ở mức cơ bản - tốt
Tư duy logic tốt, nhạy bén, chăm chỉ
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội để tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện trong môi trường thực tế
Phát triển các kỹ năng cá nhân như sáng tạo, linh hoạt, xử lý tình huống, tư duy phản biện, tư duy hệ thống,...
Phát triển mạng lưới quan hệ công việc, đặc biệt trong lĩnh vực Văn hoá - Sáng tạo - Nghệ thuật
Mức thu nhập trung bình 13 tháng lương/năm
Chế độ phúc lợi đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI