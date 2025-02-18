Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trụ sở văn phòng tại 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng kế hoạch, trực tiếp triển khai và quản lý các chiến dịch quảng cáo.

Lên ngân sách dự kiến cho các chiến dịch, chủ động tối ưu quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra.

Theo dõi đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo. Đảm bảo target đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.

Nghiên cứu đối thủ, phân tích báo giá, đề xuất ngân sách và kịch bản triển khai nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

Cập nhật xu hướng nội dung và thuật toán Zalo, vận hành, tối ưu quảng cáo nhằm đạt được KPI đã đề ra.

Đồng bộ thông tin, phối hợp với các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy Zalo Ads từ 1 năm.

Ưu tiên chạy được ngân sách 300tr/tháng trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm chạy Zalo Ads ở lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp các khóa học liên quan: Zalo Ads, Marketing,...)

YÊU CẦU CÓ LAPTOP LÀM VIỆC

Có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Zei Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 - 13tr + % HH + nhiều khoản thưởng nóng + phụ cấp.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp.

Được làm việc với đội ngũ leader có năng lực chuyên môn tốt.

Được trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc, làm đẹp Công nghệ cao mới nhất với chi phí đặc biệt dành riêng cho nhân viên.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty như thưởng lễ, Tết, BHXH, du lịch, team building, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zei Group

