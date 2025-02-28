Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - V2 - Victoria, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Học về các kiến thức marketing, quản trị kênh, kiến thức nền tảng và công nghệ sản phẩm.

Thực hành chuẩn bị sản phẩm, SEO, đăng kênh theo kế hoạch của đội nhóm.

Phối hợp cùng Editor để tạo ra sản phẩm biên tập .

Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyển môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích, đam mê marketing, kinh doanh.

Có tiếng anh cơ bản.

Có kiến thức về marketing.

Muốn gắn bó lâu dài với công ty .

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 3 - 6 triệu/ tháng

Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày

Được học hỏi, hiểu biết thêm về kiến thức quản trị kênh.

Được cung cấp trang thiết bị và môi trường học tập hiện đại.

Được đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp 1-1.

Có lộ trình phát triển lên nhân viên chính thức, gắn bó lâu dài và thăng tiến tại công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

