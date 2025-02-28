Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- V2

- Victoria, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Học về các kiến thức marketing, quản trị kênh, kiến thức nền tảng và công nghệ sản phẩm.
Thực hành chuẩn bị sản phẩm, SEO, đăng kênh theo kế hoạch của đội nhóm.
Phối hợp cùng Editor để tạo ra sản phẩm biên tập .
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyển môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích, đam mê marketing, kinh doanh.
Có tiếng anh cơ bản.
Có kiến thức về marketing.
Muốn gắn bó lâu dài với công ty .

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 3 - 6 triệu/ tháng
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày
Được học hỏi, hiểu biết thêm về kiến thức quản trị kênh.
Được cung cấp trang thiết bị và môi trường học tập hiện đại.
Được đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp 1-1.
Có lộ trình phát triển lên nhân viên chính thức, gắn bó lâu dài và thăng tiến tại công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Victoria Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

