Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Anna Lee Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vinhomes Gardenia, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Chụp và quay dựng sản phẩm tại công ty (không qúa phức tạp): hướng dẫn sản phẩm, so sánh sản phẩm, sản phẩm quảng cáo, giới thiệu sản phẩm
Chỉnh sửa, cắt dựng video tốt. (Mạnh về Edit)
Phối hợp với Bộ phận Marketing, Designer đưa ra ý tưởng, thực hiện nhiệm vụ.
Công ty có nhân viên người Việt hỗ trợ phiên dịch.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 3-5 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến chụp ảnh, quay dựng, cắt ghép video....
Nhiều ấn phẩm đặc sắc, có khiếu thẩm mỹ tốt, giàu ý tưởng sáng tạo.
Sử dụng thành thạo các công cụ hiệu chỉnh ảnh/video: Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro….
Ưu tiên biết tiếng Trung
Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận: 15.000.000 - 25.000.000 vnd/tháng + chuyên cần 500k.
Công ty cung cấp thiết bị làm việc.
Hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nước sau khi lên chính thức: BHXH, lương tháng 13, nghỉ phép năm....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
