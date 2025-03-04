Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn sức khỏe và vẻ đẹp thông minh Hoa Kỳ - Học viện Harlow làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và quản lý, triển khai chiến dịch quảng cáo đảm bảo đạt được KPI về doanh thu và lượng khách hàng theo mục tiêu công ty.

Tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo (Ads Performance).

Đánh giá và tối ưu chi phí quảng cáo.

Hoàn thành mục tiêu doanh số, khách hàng.

Cập nhật xu hướng quảng cáo và công nghệ mới.

Phối hợp với các bộ phận liên quan, làm việc chặt chẽ với các đội ngũ nội dung, thiết kế, và bán hàng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức chuyên sâu về đa nền tảng quảng cáo Facebook, Google, TikTok.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và triển khai chiến dịch quảng cáo digital, đặc biệt là trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp.

Đã từng phụ trách và tối ưu hóa ngân sách quảng cáo từ 500 triệu - 1 Tỷ VNĐ/tháng là một lợi thế.

Đã từng đặt doanh thu quảng cáo Facebook Ads, Tiktok Ads 2 Tỷ Trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn sức khỏe và vẻ đẹp thông minh Hoa Kỳ - Học viện Harlow Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 35 - 60 Triệu/tháng (Lương cứng + KPIs + thưởng)

Lương cứng: 20 triệu - 30 triệu Theo thỏa thuận năng lực + % Doanh số Marketing + Thưởng + Phụ cấp ( Ăn trưa + Gửi xe)

Đề xuất tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần

Được tham gia các khóa đào tạo của công ty

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định của công ty

Môi trường làm việc hiện đại chuyên nghiệp, quy trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu.

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn sức khỏe và vẻ đẹp thông minh Hoa Kỳ - Học viện Harlow

