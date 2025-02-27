Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing:
. Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm , các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty.
. Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo trên các kênh Online: Google, Facebook, Sàn TMĐT... (ưu tiên thế mạnh Google Ads)
. Lập kế hoạch, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.
. Triển khai các chiến dịch IMC qua các công cụ Digital Marketing, bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.
. Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra
. Đọc hiểu, phân tích dữ liệu để đưa ra phương án xử lý
. Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng Marketing
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
. Có kiến thức tổng hợp về Marketing là 1 lợi thế
. Kỹ năng triển khai Multy Task là 1 lợi thế. Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm Công nghệ , kỹ thuật
. Yêu thích viết lách, chia sẻ & mạng xã hội
. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
