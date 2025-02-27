Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing:

. Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm , các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty.

. Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo trên các kênh Online: Google, Facebook, Sàn TMĐT... (ưu tiên thế mạnh Google Ads)

. Lập kế hoạch, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.

. Triển khai các chiến dịch IMC qua các công cụ Digital Marketing, bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.

. Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra

. Đọc hiểu, phân tích dữ liệu để đưa ra phương án xử lý

. Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng Marketing