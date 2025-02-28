Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược PR, Marketing cho các sản phẩm bao gồm quảng bá, quan hệ công chúng, sự kiện và các chiến dịch truyền thông khác.
Viết bài PR chuẩn bị nội dung truyền thông cho các phương tiện truyền thông
Nghiên cứu, đề ra và thực thi các chiến lược PR cho các thương hiệu sản phẩm của công ty.
Nghiên cứu xu hướng thị trường và các chiến lược của đối thủ cạnh tranh để đưa ra các sáng kiến và chiến lược marketing phù hợp.
Đảm bảo thương hiệu công ty luôn được truyền tải một cách nhất quán và sáng tạo qua các phương tiện truyền thông và sự kiện xuyên suốt chiến dịch.
Tìm kiếm, đàm phán và hợp tác với các KOLs/KOCs phù hợp.
Xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch cùng KOLs/KOCs để tối đa hóa hiệu quả truyền thông.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch KOLs/KOCs.
Lập và theo dõi ngân sách marketing hàng quý, hàng năm và phân bổ ngân sách hợp lý.
Các công việc khác liên quan theo sự phân công củaTrưởng phòng Marketing.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, PR.
Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo nội dung hấp dẫn.
Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với báo chí, KOLs và các đối tác truyền thông.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12tr - 15tr/tháng
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách phúc lợi khác của công ty.
Được nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước.
Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm, teambuilding.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, tòa EVD 431 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

