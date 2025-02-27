Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công nghệ khuôn mẫu Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Công nghệ khuôn mẫu Hà Nội
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu công nghiệp Lai Xá, Kim CHung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Có khả năng xây dựng content: lên ý tưởng, viết bài, thiết kế ảnh, chỉnh sửa clip (cơ bản) kèm bài viết
Quản trị Fanpage, chạy Facebook ads
Phát triển team theo định hướng của Trưởng dự án
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc full-time tại trụ sở công ty
Biết thiết kế ấn phẩm, chỉnh sửa clip
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và làm việc trong lĩnh vực lifestyle (làm đẹp, fasion, wedding,...)
Tại Công ty TNHH Công nghệ khuôn mẫu Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động;
- Hưởng lương phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc
- Cơ hội tập huấn, đào tạo theo nhu cầu công việc
- Cơ hội thăng tiến phát triển theo năng lực;
- Được hưởng đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN .. và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
- Ăn trưa miễn phí tại công ty
- Các chế độ thưởng, phúc lợi….. theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ khuôn mẫu Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
