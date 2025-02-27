Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công nghệ khuôn mẫu Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Lai Xá, Kim CHung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc

Có khả năng xây dựng content: lên ý tưởng, viết bài, thiết kế ảnh, chỉnh sửa clip (cơ bản) kèm bài viết

Quản trị Fanpage, chạy Facebook ads

Phát triển team theo định hướng của Trưởng dự án

Yêu Cầu Công Việc

Làm việc full-time tại trụ sở công ty

Biết thiết kế ấn phẩm, chỉnh sửa clip

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và làm việc trong lĩnh vực lifestyle (làm đẹp, fasion, wedding,...)

Quyền Lợi

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động;

- Hưởng lương phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc

- Cơ hội tập huấn, đào tạo theo nhu cầu công việc

- Cơ hội thăng tiến phát triển theo năng lực;

- Được hưởng đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN .. và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

- Ăn trưa miễn phí tại công ty

- Các chế độ thưởng, phúc lợi….. theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

