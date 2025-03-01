Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần VinaWater làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 18 Triệu

Mức lương 6 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C5 lô 18 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Mô tả công việc:

+ Lập kế hoạch và triển khai chiến lược marketing online:

+ Xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing online nhằm tăng trưởng doanh thu, nâng cao nhận thức thương hiệu và thu hút + khách hàng mục tiêu qua các kênh online.

Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo:

+ Thực hiện và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, Instagram, Zalo, TikTok,... nhằm tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch (CPC, CPA, ROI).

Video Marketing:

+ Lên ý tưởng, sản xuất và biên tập video marketing cho các chiến dịch quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hoặc nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.

+ Đảm bảo video phù hợp với từng kênh (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok...) và thu hút người xem.

+ Tối ưu hóa video cho SEO để nâng cao thứ hạng tìm kiếm trên các nền tảng chia sẻ video.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

+ Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing online, ưu tiên có kinh nghiệm với video marketing.

+ Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video (Adobe Premiere, Final Cut Pro, hoặc các phần mềm chỉnh sửa video khác).

+ Hiểu biết về các công cụ marketing như Google Ads, Facebook Ads, SEO, email marketing, và các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics.

+ Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và có khả năng xây dựng nội dung hấp dẫn trên các nền tảng online.

+ Kỹ năng phân tích và báo cáo dữ liệu, khả năng tối ưu hóa chiến dịch marketing.

+ Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

+ Có tinh thần sáng tạo, chủ động, và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Quyền Lợi

Quyền lợi:

+ Mức lương cạnh tranh, có thưởng theo hiệu quả công việc.

+ Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

+ Được tham gia các khóa đào tạo về marketing và các kỹ năng chuyên môn.

+ Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty (Bảo hiểm, nghỉ phép, lễ, Tết).

+ Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VinaWater

