Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phát triển và thực thi các chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu của công ty và định vị thương hiệu.

Xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông, marketing trên đa nền tảng (online và offline).

Sáng tạo nội dung hấp dẫn, phù hợp với đối tượng mục tiêu và thông điệp của công ty.

Quản lý và phát triển các kênh truyền thông của công ty (website, mạng xã hội facebook, ….. v.v.).

Đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, marketing.

Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các hoạt động truyền thông, marketing.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, marketing, báo chí hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên đã có kinh nghiệm từ 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương tự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, BĐS, Đầu tư,...

Có tư duy hệ thống, tư duy phân tích vấn đề tốt.

Cẩn thận, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao.

Mong muốn xây dựng những giá trị tích cực cho cộng đồng

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-20 triệu/tháng (tùy theo kinh nghiệm và năng lực).

Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, thưởng hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh.

Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Du lịch, team building: Trong và ngoài nước.

Sự kiện nội bộ: Tiệc sinh nhật, tổng kết, Year-End Party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin