Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu

Mức lương 11 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 3.3 Khu nhà ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 17 Triệu

Viết bài, làm ảnh marketing cho các sản phẩm của công ty trên các nền tảng Facebook.

Hỗ trợ NVKD viết bài hướng dẫn sử dụng sản phẩm, thông tin về sản phẩm.

Tương tác với khách hàng trong bài viết, inbox.

Đánh giá hiệu quả công việc dựa trên chất lượng bài viết, số lượng bài viết, hiệu quả trong việc hỗ trợ NVKD.

Sáng tạo nội dung seeding quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Thảo luận và trả lời khách hàng trên những tài khoản mxh được phụ trách

Hỗ trợ các công việc khác theo hướng dẫn của leader.

Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành marketing hoặc có đam mê, mong muốn học hỏi và định hướng marketing.

Tư duy ngôn ngữ linh hoạt, đa dạng, trình bày khoa học.

Có khả năng làm ảnh đơn giản bằng Canva, pts.

Khả năng làm được nhiều việc, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Khả năng làm việc nhóm tốt. Không ngại giao tiếp.

Có laptop và thao tác tin học văn phòng thành thạo.

Tại Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 11 – 17 triệu.

Đóng BHXH, BHYT.

Có 12 ngày phép/1 năm.

Được đào tạo kiến thức hàng tháng, hàng quý.

Thưởng tháng 13 cuối năm.

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, làm hết sức chơi hết mình.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm trong suốt quá trình làm việc.

Teambuilding, du lịch ít nhất 1 lần/năm, tổ chức sinh nhật, các hoạt động vui chơi giải trí có 1-0-2.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin