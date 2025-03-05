Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ 1 HÀ NỘI (TECHONE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ 1 HÀ NỘI (TECHONE)
- Hà Nội: 113 Thái Hà , Đống Đa , Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả, tối ưu ngân sách và đạt được mục tiêu doanh số.
Phân tích dữ liệu quảng cáo, báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa.
Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, bao gồm: Targeting, Bidding, Creative, Landing Page.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, báo cáo kết quả định kỳ.
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng mới nhất về quảng cáo Facebook Ads.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo chiến dịch quảng cáo được triển khai hiệu quả.
Quản lý ngân sách quảng cáo và đảm bảo hiệu quả chi tiêu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực chạy quảng cáo Facebook Ads.
Nắm vững các kiến thức về Facebook Ads, bao gồm: Targeting, Bidding, Creative, Landing Page.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu quảng cáo như Facebook Ads Manager, Google Analytics.
Khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và đề xuất giải pháp tối ưu hóa.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Sáng tạo, năng động và đam mê với lĩnh vực Marketing.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ 1 HÀ NỘI (TECHONE) Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ 1 HÀ NỘI (TECHONE)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI