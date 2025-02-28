Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia xây dựng, phát triển và quản trị nội dung cho các kênh truyền thông của thương hiệu

+ Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung trên các trang mạng xã hội (Meta, TikTok, LinkedIn)

+ Phối hợp với designer/media sản xuất nội dung đa định dạng

+ Phối hợp với digital sản xuất nội dung quảng cáo, email marketing

+ Viết bài PR, bài chuẩn SEO trên website thương hiệu

Phối hợp triển khai các hoạt động, sự kiện truyền thông - PR cho thương hiệu

+ Lên ý tưởng và kế hoạch tổ chức các sự kiện của thương hiệu

+ Soạn thảo các thông cáo báo chí, bài PR thương hiệu

Tư vấn phát triển kênh nội dung/thương hiệu cá nhân cho các content creators, nghệ sĩ trong network

Tham gia xây dựng và triển khai dự án marketing - truyền thông cho các đối tác/khách hàng của công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp khối ngành Marketing - Truyền thông hoặc có kinh nghiệm liên quan

Có kiến thức, kinh nghiệm về social content, SEO

Có kinh nghiệm, kỹ năng về planning, nghiên cứu thị trường, quản trị dự án truyền thông - marketing

Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Chủ động trong công việc, sẵn sàng học hỏi, nâng cao năng lực bản thân

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Mức lương từ 10 – 12 triệu + thưởng + phụ cấp. (Thu nhập 10-15 triệu)

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)

Từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)

PHÚC LỢI

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Du lịch nước ngoài.

Phụ cấp ăn ca, phụ cấp đi lại, BHXH.

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng.

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:

Nhân viên – Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp – Chuyên gia – Chuyên gia cao cấp.

Nhân viên – Chuyên viên – Trưởng nhóm – Trưởng bộ phận – Giám đốc chuyên môn.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.

Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú

