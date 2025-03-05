Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 85

- Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu nhu cầu của các đối tượng khách hàng để xây dựng kế hoạch marketing phù hợp.
Lập kế hoạch xây dựng, phát triển nội dung trên các kênh Inbound Marketing (Website, Blog, Email Marketing,,...).
Lập kế hoạch, thực hiện và tối ưu hóa nội dung của công ty và các chiến dịch quảng cáo trên các kênh kỹ thuật số: Google, FB, LinkedIn và các nền tảng khác.
Lập kế hoạch và triển khai nội dung, xây dựng thương hiệu trên các kênh Social Media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube,...).
Tối ưu, quản trị nội dung Website chuẩn SEO, theo dõi, kiểm tra và xử lý các vấn đề về SEO của Website bằng các công cụ (Google Analytics, Webmaster Tool, Ahref,…).
Tham gia tổ chức các sự kiện marketing và truyền thông của công ty.
Tham gia cùng team xây dựng chiến lược định hướng nội dung, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch digital marketing.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếp thị, quản trị kinh doanh, kinh tế; ưu tiên các trường Ngoại Thương, Kinh Tế, Ngoại Giao, Đại học Quốc gia, Kinh tế quốc dân.
Có từ 2 năm kinh nghiệm về Digital marketing trở lên.
Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết tốt; tự tin làm việc với các cộng sự nước ngoài.
Có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, chủ động trong công việc.
Có khả năng quan sát, giao tiếp tốt, linh hoạt, hòa đồng và ham học hỏi.
Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm Công nghệ, kỹ thuật.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng cuối năm (1-3 tháng lương).
Nghỉ phép hàngnăm, ngày phép thâm niên, ngày phép tháng sinh nhật.
Đánh giá năng suất và xét tăng lương 1 lần/ năm.
Tài trợ 100% phí thi các chứng chỉ quốc tế; phụ cấp chứng chỉ chuyên môn.
Khám sức khoẻ định kỳ, BHXH, nghỉ lễ theo qui định.
Tham gia vào nhóm phát triển Scrum tự chủ, linh hoạt và năng suất cao theo mô hình Agile/Scrum.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, vui vẻ, hạnh phúc với các hoạt động văn hóa sôi động như retreat, picnic, team building, happy event, BiPlus radio, ...
Được làm nhiều, được thử nhiều và được sai, học thực chiến trong công việc
Liên tục phát triển năng lực thông qua các hoạt động học tập (company learning hour, team learning hour, club), đào tạo, mentoring, coaching,... Được phản hồi thường xuyên liên tục và huấn luyện để phát triển năng lực và đạt hiệu suất công việc ngày càng cao (CFRs- Conversation - Feedback - Recognition tháng và 6 tháng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 85 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

