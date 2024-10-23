Tuyển Nhân viên Marketing Highway Menswear làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 109 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Phối hợp triển khai công việc Marketing do Leader giao với nhân sự nội bộ và đối tác liên quan. Lên ý tưởng và viết các nội dung truyền thông: post social media, story instagram, bài SEO/website. Tham gia lên ý tưởng truyền thông marketing cho các sản phẩm, dự án của thương hiệu Theo dõi, đảm bảo deadline các kế hoạch truyền thông. Hỗ trợ các buổi quay chụp sản phẩm. Hỗ trợ quản lý các kênh mạng xã hội / sàn thương mại điện tử. Hỗ trợ leader làm báo cáo thống kê số liệu, đánh giá tăng trưởng và hiệu quả triển khai marketing theo tuần, tháng, kì kinh doanh.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng làm các công việc liên quan đến truyền thông - marketing Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc nhóm. Tốc độ làm việc và giải quyết vấn đề nhanh chóng. Sử dụng thành thạo các công cụ Office, đọc hiểu các chỉ số bán hàng, truyền thông cơ bản. Hỗ trợ Leader làm báo cáo Marketing tuần, tháng. Sẵn sàng xử lý các vấn đề online nếu phát sinh vào buổi tối.

Tại Highway Menswear Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động. Học hỏi các kiến thức liên quan đến sản phẩm và thương hiệu thời trang. Đánh giá năng lực và xét duyệt tăng lương phù hợp với công việc theo kì. Tham gia hoạt động team-building cùng nhân viên trên toàn hệ thống. Cơ hội phát triển và đồng hành trở thành nhân sự cốt lõi của thương hiệu. Giảm 30% khi mua hàng tại các hệ thống của Highway Menswear.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Highway Menswear

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.