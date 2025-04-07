Tuyển Nhân viên Marketing Viet Vision Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Viet Vision Travel
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Viet Vision Travel

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Viet Vision Travel

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 31A Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Thực hiện truyền thông thương hiệu công ty và sản phẩm theo sự phân công của Team Leader.
Xây dựng, quản lý và tối ưu nội dung trên các kênh mạng xã hội.
Được đào tạo để sử dụng các công cụ đăng bài trên WordPress
Tham gia hỗ trợ các hoạt động/sự kiện quảng bá thương hiệu sản phẩm/công ty.
Quản lý và viết bài cho các kênh truyền thông của công ty, bao gồm các website và nhóm/fanpage facebook.
Hỗ trợ sản xuất các ấn phẩm truyền thông liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Đi khảo sát điểm đến khi được yêu cầu.
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ham học hỏi, siêng năng, nhanh nhẹn
Tư duy logic tốt, có trách nhiệm với công việc
Có laptop cá nhân
Có khả năng đọc hiểu và sử dụng Tiếng Anh khá
Có khả năng viết & sáng tạo nội dung tốt
Nhạy bén, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Ham học hỏi, tư duy tích cực, có mong muốn phát triển bản thân trong môi trường trẻ trung, năng động

Tại Viet Vision Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng học việc.
Được đào tạo & hướng dẫn công việc của một chuyên viên truyền thông & marketing chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động truyền thông đối ngoại của công ty (sự kiện đối ngoại, kênh đối tác hiệp hội, kênh báo chí).
Trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp hiện đại.
Đi khảo sát các điểm du lịch miễn phí.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
Được tham gia các sự kiện nội bộ, các khóa đào tạo chuyên môn/kỹ năng của công ty.
Hỗ trợ xin dấu thực tập và có giấy chứng nhận.
Nhận lương theo giờ làm: 25k/h. Ăn trưa tại công ty khi làm full ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Vision Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31A Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

