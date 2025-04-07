Tuyển Nhân viên Marketing Viet Vision Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31A Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Thực hiện truyền thông thương hiệu công ty và sản phẩm theo sự phân công của Team Leader.

Xây dựng, quản lý và tối ưu nội dung trên các kênh mạng xã hội.

Được đào tạo để sử dụng các công cụ đăng bài trên WordPress

Tham gia hỗ trợ các hoạt động/sự kiện quảng bá thương hiệu sản phẩm/công ty.

Quản lý và viết bài cho các kênh truyền thông của công ty, bao gồm các website và nhóm/fanpage facebook.

Hỗ trợ sản xuất các ấn phẩm truyền thông liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Đi khảo sát điểm đến khi được yêu cầu.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ham học hỏi, siêng năng, nhanh nhẹn

Tư duy logic tốt, có trách nhiệm với công việc

Có laptop cá nhân

Có khả năng đọc hiểu và sử dụng Tiếng Anh khá

Có khả năng viết & sáng tạo nội dung tốt

Nhạy bén, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Ham học hỏi, tư duy tích cực, có mong muốn phát triển bản thân trong môi trường trẻ trung, năng động

Tại Viet Vision Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng học việc.

Được đào tạo & hướng dẫn công việc của một chuyên viên truyền thông & marketing chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động truyền thông đối ngoại của công ty (sự kiện đối ngoại, kênh đối tác hiệp hội, kênh báo chí).

Trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp hiện đại.

Đi khảo sát các điểm du lịch miễn phí.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

Được tham gia các sự kiện nội bộ, các khóa đào tạo chuyên môn/kỹ năng của công ty.

Hỗ trợ xin dấu thực tập và có giấy chứng nhận.

Nhận lương theo giờ làm: 25k/h. Ăn trưa tại công ty khi làm full ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Vision Travel

