Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai chạy quảng cáo Facebook Ads

Lên kế hoạch chi phí cho các chiến dịch.

Chủ động tối ưu quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra.

Theo dõi đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo.

Đảm bảo target đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.

Cập nhật xu hướng nội dụng và thuật toán của FB, tối ưu quảng cáo nhằm đạt được KPI đã đề ra

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads trở lên lĩnh vực sức khoẻ, làm đẹp

Hoặc 6 tháng chạy thị trường nước ngoài

Có khả năng sáng tạo, tư duy, làm việc độc lập;

Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6-8M (deal theo năng lực)

Phụ cấp: 1M

=> Thu nhập = Lương cứng + phụ cấp + KPI + Thưởng. Tổng thu nhập 10-15M

Hưởng các chế độ BHXH, hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước

Được tham gia các hoạt động của Công ty: Thế Thao, Teambuilding, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP

