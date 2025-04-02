Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP
- Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai chạy quảng cáo Facebook Ads
Lên kế hoạch chi phí cho các chiến dịch.
Chủ động tối ưu quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra.
Theo dõi đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo.
Đảm bảo target đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.
Cập nhật xu hướng nội dụng và thuật toán của FB, tối ưu quảng cáo nhằm đạt được KPI đã đề ra
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads trở lên lĩnh vực sức khoẻ, làm đẹp
Hoặc 6 tháng chạy thị trường nước ngoài
Có khả năng sáng tạo, tư duy, làm việc độc lập;
Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: 1M
=> Thu nhập = Lương cứng + phụ cấp + KPI + Thưởng. Tổng thu nhập 10-15M
Hưởng các chế độ BHXH, hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước
Được tham gia các hoạt động của Công ty: Thế Thao, Teambuilding, du lịch hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP
