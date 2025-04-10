Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Novix làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B8 Phố Cự Lộc, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Triển khai kế hoạch truyền thông thương hiệu theo định hướng chiến lược: online (social media, KOC, influencer) và offline (activation, sự kiện…).

Phối hợp với team booking KOC: xây dựng brief, chọn KOC phù hợp, theo dõi tiến độ sản xuất nội dung và đánh giá hiệu quả.

Làm việc cùng leader media để sản xuất nội dung (ảnh, video, reels…) phù hợp tinh thần thương hiệu, đảm bảo đúng timeline và chất lượng.

Quản lý nội dung trên các nền tảng social media (Facebook, Instagram, TikTok…) – lên kế hoạch, viết caption, đăng bài, trả lời khách hàng cơ bản.

Tham gia tổ chức các chiến dịch truyền thông thương hiệu: lễ ra mắt, giới thiệu sản phẩm, campaign định kỳ…

Theo dõi & phân tích hiệu quả các hoạt động marketing: traffic, reach, engagement, tương tác từ KOC, hiệu quả nội dung media…

Phối hợp với bộ phận khác (sales, thiết kế, vận hành) để đảm bảo đồng bộ trải nghiệm thương hiệu.

Có từ 1–2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên đã từng làm trong các ngành hàng có yếu tố thương hiệu (F&B, thời trang, mỹ phẩm…).

Hiểu biết về branding, social media và xu hướng nội dung hiện tại. • Có khả năng viết brief, truyền đạt ý tưởng và quản lý tiến độ với KOC/media team.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, linh hoạt, có tinh thần teamwork.

Biết dùng các công cụ quản lý công việc

