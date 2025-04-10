Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Novix làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Novix làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Novix
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Novix

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Novix

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B8 Phố Cự Lộc, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Triển khai kế hoạch truyền thông thương hiệu theo định hướng chiến lược: online (social media, KOC, influencer) và offline (activation, sự kiện…).
Phối hợp với team booking KOC: xây dựng brief, chọn KOC phù hợp, theo dõi tiến độ sản xuất nội dung và đánh giá hiệu quả.
Làm việc cùng leader media để sản xuất nội dung (ảnh, video, reels…) phù hợp tinh thần thương hiệu, đảm bảo đúng timeline và chất lượng.
Quản lý nội dung trên các nền tảng social media (Facebook, Instagram, TikTok…) – lên kế hoạch, viết caption, đăng bài, trả lời khách hàng cơ bản.
Tham gia tổ chức các chiến dịch truyền thông thương hiệu: lễ ra mắt, giới thiệu sản phẩm, campaign định kỳ…
Theo dõi & phân tích hiệu quả các hoạt động marketing: traffic, reach, engagement, tương tác từ KOC, hiệu quả nội dung media…
Phối hợp với bộ phận khác (sales, thiết kế, vận hành) để đảm bảo đồng bộ trải nghiệm thương hiệu.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1–2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên đã từng làm trong các ngành hàng có yếu tố thương hiệu (F&B, thời trang, mỹ phẩm…).
Hiểu biết về branding, social media và xu hướng nội dung hiện tại. • Có khả năng viết brief, truyền đạt ý tưởng và quản lý tiến độ với KOC/media team.
Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, linh hoạt, có tinh thần teamwork.
Biết dùng các công cụ quản lý công việc

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Novix Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Novix

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Novix

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Novix

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B8 Phố Cự Lộc, Phường Nhân Chính, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

