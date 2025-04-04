Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Lideco Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh Marketing Online cụ thể (Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, Zalo Ads, v.v.)

Thực hiện chiến dịch Marketing bằng nhiều hình thức khác nhau: viết bài tối ưu SEO, tối ưu website, đăng tải bài viết lên các trang mạng xã hội, chạy quảng cáo v.v...

Tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo về hiệu quả, năng suất, ưu nhược điểm của chiến dịch Marketing, rút kinh nghiệm từ các chiến dịch đã hoàn thành.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Lcb 10M+ % dthu + thưởng +++

Team building, du lịch hàng tháng/ quý

Nghỉ phép, thưởng lế tết theo quy định của nhà nước

Được đóng BHXH

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động

Được học các khóa đào tạo về chuyên ngành Marketing

Được làm việc trong môi trường hòa đồng, vui vẻ, trẻ trung, hoạt bát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding

