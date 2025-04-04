Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Lideco Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh Marketing Online cụ thể (Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, Zalo Ads, v.v.)
Thực hiện chiến dịch Marketing bằng nhiều hình thức khác nhau: viết bài tối ưu SEO, tối ưu website, đăng tải bài viết lên các trang mạng xã hội, chạy quảng cáo v.v...
Tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo về hiệu quả, năng suất, ưu nhược điểm của chiến dịch Marketing, rút kinh nghiệm từ các chiến dịch đã hoàn thành.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Lcb 10M+ % dthu + thưởng +++
Team building, du lịch hàng tháng/ quý
Nghỉ phép, thưởng lế tết theo quy định của nhà nước
Được đóng BHXH
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động
Được học các khóa đào tạo về chuyên ngành Marketing
Được làm việc trong môi trường hòa đồng, vui vẻ, trẻ trung, hoạt bát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding

Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà 6NV3 Khu đô thị Lideco , Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

