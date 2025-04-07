Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và quản lý các trang fanpage và website của công ty

Sáng tạo nội dung bao gồm hình ảnh, video, tex,... cho các nền tảng mạng xã hội của công ty

Xây dựng nội dung quảng cáo: Lên ý tưởng và trực tiếp lên kịch bản nội dung quảng cáo

Theo dõi, tối ưu các chiến dịch quảng cáo

Báo cáo, đánh giá kết quả của các chiến dịch quảng cáo và truyền thông

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp

Nắm vững kiến thức chuyên ngành về Content Marketing, Digital Marketing,...

Có tư duy hình ảnh và thẩm mỹ tốt

Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng phương tiện kỹ thuật số (Google, Facebook, Tiktok, Youtube...)

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận

Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến làm Trưởng nhóm Marketing

Trưởng nhóm Marketing

Được training và tư vấn bởi Chuyên gia Marketing

Chuyên gia Marketing

Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước

Thời gian làm việc từ T2-T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin