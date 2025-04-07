Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Đông, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng và quản lý các trang fanpage và website của công ty
Sáng tạo nội dung bao gồm hình ảnh, video, tex,... cho các nền tảng mạng xã hội của công ty
Xây dựng nội dung quảng cáo: Lên ý tưởng và trực tiếp lên kịch bản nội dung quảng cáo
Theo dõi, tối ưu các chiến dịch quảng cáo
Báo cáo, đánh giá kết quả của các chiến dịch quảng cáo và truyền thông
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp
Nắm vững kiến thức chuyên ngành về Content Marketing, Digital Marketing,...
Có tư duy hình ảnh và thẩm mỹ tốt
Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng phương tiện kỹ thuật số (Google, Facebook, Tiktok, Youtube...)
Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận
Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến làm Trưởng nhóm Marketing
Được training và tư vấn bởi Chuyên gia Marketing
Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước
Thời gian làm việc từ T2-T7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
