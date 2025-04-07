Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và quản lý các trang fanpage và website của công ty
Sáng tạo nội dung bao gồm hình ảnh, video, tex,... cho các nền tảng mạng xã hội của công ty
Xây dựng nội dung quảng cáo: Lên ý tưởng và trực tiếp lên kịch bản nội dung quảng cáo
Theo dõi, tối ưu các chiến dịch quảng cáo
Báo cáo, đánh giá kết quả của các chiến dịch quảng cáo và truyền thông

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp
Nắm vững kiến thức chuyên ngành về Content Marketing, Digital Marketing,...
Có tư duy hình ảnh và thẩm mỹ tốt
Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng phương tiện kỹ thuật số (Google, Facebook, Tiktok, Youtube...)

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận
Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến làm Trưởng nhóm Marketing
Trưởng nhóm Marketing
Được training và tư vấn bởi Chuyên gia Marketing
Chuyên gia Marketing
Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước
Thời gian làm việc từ T2-T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 Tòa nhà Văn phòng, Lô B10, Khu đấu giá Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

