Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Quản lý và tối ưu gian hàng trên các nền thương mại điện tử (Lazada, Shoppe, Alibaba,..)

Quản lý và tối ưu website bán hàng

Quản lý và phát triển kênh mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube, Linkedln,…)

Quản lý quảng cáo và tối ưu hiệu suất trên Google, Cốc Cốc, Bing

Xây dựng thương hiệu diễn đàn, forum và các nên tảng cộng đồng

Tối ưu trải nghiệm khách hàng và chăm sóc khách hàng trực tuyến

Phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu quả kinh doanh

Phối hợp với các bộ phận liên quan