Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hải
- Hà Nội: Lô DM 2*7, Ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và tối ưu gian hàng trên các nền thương mại điện tử (Lazada, Shoppe, Alibaba,..)
Quản lý và tối ưu website bán hàng
Quản lý và phát triển kênh mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube, Linkedln,…)
Quản lý quảng cáo và tối ưu hiệu suất trên Google, Cốc Cốc, Bing
Xây dựng thương hiệu diễn đàn, forum và các nên tảng cộng đồng
Tối ưu trải nghiệm khách hàng và chăm sóc khách hàng trực tuyến
Phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu quả kinh doanh
Phối hợp với các bộ phận liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hải
