Tuyển Nhân viên Marketing Công ty tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8 lô 2 ngõ 217 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

- SEO Web và xây dựng chiến lược phát triển kênh tiktok, youtube, fanpage

- Triển khai các hoạt động Marketing theo kế hoạch.

- Quản lý và vận hành website của Công ty.

-Sử dụng AI biên tập video Marketing về các nội dung đào tạo.

- Hỗ trợ, thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên.

- Có kỹ năng quản trị website

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.

- Ham học hỏi, chủ động và có định hướng phát triển lâu dài.

-Yêu thích sản phẩm về các khoá học là một lợi thế

Tại Công ty tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng khởi điểm: 7-10 triệu (tuỳ năng lực) + Lương KPI. Thu nhập hấp dẫn đến 13 Triệu.

- Có hỗ trợ máy tính làm việc.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động hiện hành và nội quy lao động của công ty.

- Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định, có chế độ ngày nghỉ lễ, nghỉ phép năm...

- Tham gia các hoạt động teambuilding của Công ty.

- Có chế độ thưởng vào các ngày lễ, Tết hàng năm, thưởng lương tháng 13.

-Tăng lương định kỳ 5% theo năm.

-Địa điểm làm việc linh hoạt, không gò bó về thời gian (quản lý trên hiệu quả công việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin