Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69B, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, viết, quay content cho các nền tảng mạng xã hội

Quản lý content cho các nền tảng MXH sản phẩm của công ty

Follow quá trình chụp hình, quay video quảng bá sản phẩm của công ty

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng theo ngân sách được duyệt

Các công việc khác liên quan do quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, không bắt buộc đúng chuyên ngành

Đã tốt nghiệp Đại học.

Yêu thích lĩnh vực Marketing, quảng cáo.

Có tinh thần học hỏi, chủ động và cẩn thận trong công việc

Biết làm content, edit video, care quá trình quay dựng

Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 6.000.000 + 1% Doanh thu khách mới + 1% Doanh thu khách cũ (Thu nhập từ 7-15 triệu).

Được đào tạo chuyên sâu về chạy ADS trên các nền tảng ( Facebook, Tiktok,...)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, mở rộng quan hệ & phát triển kỹ năng

Chế độ phúc lợi đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.