Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69B, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, viết, quay content cho các nền tảng mạng xã hội
Quản lý content cho các nền tảng MXH sản phẩm của công ty
Follow quá trình chụp hình, quay video quảng bá sản phẩm của công ty
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng theo ngân sách được duyệt
Các công việc khác liên quan do quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, không bắt buộc đúng chuyên ngành
Đã tốt nghiệp Đại học.
Yêu thích lĩnh vực Marketing, quảng cáo.
Có tinh thần học hỏi, chủ động và cẩn thận trong công việc
Biết làm content, edit video, care quá trình quay dựng
Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 6.000.000 + 1% Doanh thu khách mới + 1% Doanh thu khách cũ (Thu nhập từ 7-15 triệu).
Được đào tạo chuyên sâu về chạy ADS trên các nền tảng ( Facebook, Tiktok,...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, mở rộng quan hệ & phát triển kỹ năng
Chế độ phúc lợi đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma

Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, số 2 ngách 45 ngõ 69B đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

