Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 láng hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quảng cáo và Tiếp thị: Chịu trách nhiệm truyền thông Online và Offline các chương trình MKT của Hãng và đại lý như: Poster, Banner... tại Showroom/ các địa điểm triển khau chương trình. Đăng tải thông tin các chương trình MKT lên các web, Zalo OA, FB page...

Quản lý mối quan hệ khách hàng: Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại thông qua các chiến lược truyền thông và chăm sóc khách hàng.

Là đầu mối tiếp nhận thông tin các chương trình MKT của Hãng và triển khai thực hiện.

Là đầu mối tiếp nhận Catalogue, quà tặng, vật phẩm cho các chương trình MKT từ Hãng.

Phối kết hợp với Hãng triển khai thực hiện các chương trình MKT của Hãng như: Ra mắt xe mới, lái thử xe, Roadshow, hội nghị khách hàng VIP, triển lãm ô tô... các chương trình MKT dịch vụ như: Mobile Service, khuyến mãi dịch vụ...

Tham gia vào các chương trình/ sự kiện của Hãng theo yêu cầu

Hoàn thành các thủ tục chứng từ của các chương trình MKT để nhận các khoản hỗ trợ từ Hãng.

Xây dựng các chương trình MKT tại đại lý và triển khai thực hiện

Phối hợp với các phòng ban liên quan như: bán hàng và dịch vụ để triển khai hiệu quả các sự kiện và chương trình của Hãng và đại lý.

Theo dõi và đánh giá hiệu suất của các chương trình MKT của Hãng và đại lý

Thực hiện báo cáo các chương trình MKT theo yêu cầu của Hãng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Marketing, các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Uu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành ô tô.

Về ngành ô tô: Hiểu biết sâu rộng về ngành công nghiệp ô tô, bao gồm các xu hướng mới, công nghệ, sản phẩm và dịch vụ.

Về công nghệ: Hiểu biết về công nghệ và các công cụ tiếp thị số để tận dụng các cơ hội tiếp thị trực tuyến.

Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp mạch lạc và hiệu quả, cả trong viết và nói, để tương tác với khách hàng, đồng nghiệp và đối tác.

Kỹ năng quảng cáo và tiếp thị: Sử dụng hiệu quả các công cụ và kỹ thuật tiếp thị, bao gồm quảng cáo truyền thông, tiếp thị trực tuyến, quảng cáo trên mạng xã hội và các chiến lược tiếp thị sáng tạo khác.

Kỹ năng tổ chức sự kiện: Có khả năng tổ chức và điều phối các sự kiện truyền thông và tiếp thị như triển lãm ô tô, buổi ra mắt sản phẩm, và các chương trình thử lái...

Kỹ năng phân tích: Có khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu suất của các chiến dịch MKT để điều chỉnh và cải thiện kế hoạch.

Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm và hợp tác với các bộ phận khác trong công ty.

Sự sáng tạo: Có khả năng tư duy sáng tạo và đưa ra các ý tưởng mới và đột phá trong các chiến lược MKT.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-15 triệu

Thời gian thử việc: 2 tháng

Lương thưởng tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh

Khám sức khỏe dịch vụ hàng năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỉ,..

Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, mọi ý kiến đóng góp sẽ được quản lý và đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

