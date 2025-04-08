Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xã Đông Quang, Ba Vì, Huyện Ba Vì

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng, tư vấn giới thiệu sản phẩm đến khách hàng;
Điều tra, phân tích thị trường.
Xây dựng mô hình, tổ chức hội nghị đầu bờ, tập huấn kỹ thuật.
Các nhiệm vụ khác do đơn vị phân công

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về Nông nghiệp, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, truyền thông,...
Sức khỏe tốt, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc.
Ký năng giao tiếp, thuyết trình tốt
Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc ổn định, lâu dài.
Được đào tạo, huấn luyện chuyên môn nâng cao trình độ.
Chế độ đãi ngộ tốt (Hỗ trợ ăn trưa, sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ mát…).
Tiền lương, khen thưởng theo sự đồng ý và Quy chế của công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm sức khỏe, BHXH Bảo hiểm Y tế và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

