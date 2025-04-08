Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xã Đông Quang, Ba Vì, Huyện Ba Vì

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng, tư vấn giới thiệu sản phẩm đến khách hàng;

Điều tra, phân tích thị trường.

Xây dựng mô hình, tổ chức hội nghị đầu bờ, tập huấn kỹ thuật.

Các nhiệm vụ khác do đơn vị phân công

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về Nông nghiệp, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, truyền thông,...

Sức khỏe tốt, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc.

Ký năng giao tiếp, thuyết trình tốt

Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc ổn định, lâu dài.

Được đào tạo, huấn luyện chuyên môn nâng cao trình độ.

Chế độ đãi ngộ tốt (Hỗ trợ ăn trưa, sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ mát…).

Tiền lương, khen thưởng theo sự đồng ý và Quy chế của công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm sức khỏe, BHXH Bảo hiểm Y tế và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

