Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Bytech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Linh Đàm - Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing (online & offline) nhằm quảng bá sản phẩm, giải pháp công nghệ của công ty.

Quản lý nội dung truyền thông trên các kênh digital: website, fanpage

Xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông cho sản phẩm: catalogue, brochure, video, bài viết kỹ thuật – ứng dụng,…

Phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật để đưa thông tin sản phẩm ra thị trường dễ hiểu, hấp dẫn, đúng đối tượng.

Tham gia xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu BYTECH.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên từng làm trong các công ty có lĩnh vực kinh doanh công nghệ, thiết bị điện – điện tử).

Kỹ năng sử dụng AI viết content tốt, khả năng trình bày mạch lạc, truyền cảm hứng.

Hiểu biết cơ bản hoặc có khả năng tìm hiểu thêm về các công cụ marketing số: Facebook Ads, Google Ads, SEO, Canva, v.v.

Chủ động, sáng tạo, có tư duy chiến lược và tinh thần làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Bytech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng đội ngũ kỹ thuật giỏi, môi trường sáng tạo, công nghệ cao.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án công nghệ chuyển đổi số lớn trên toàn quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bytech Việt Nam

