Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai làm việc tại Gia Lai thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai
- Gia Lai: 993 Quang Trung, An Khê, Thị xã An Khê
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch Digital Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, bao gồm các hoạt động trên các kênh online như: Facebook, Instagram, Google, Youtube, TikTok...
Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu.
Quản lý và tối ưu hóa ngân sách Marketing.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược Marketing phù hợp.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.
Viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng kênh truyền thông.
Theo dõi và phản hồi các tương tác của khách hàng trên các kênh online.
Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng mới trong lĩnh vực Digital Marketing.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Digital Marketing
Nắm vững các kênh Digital Marketing phổ biến như: Facebook, Instagram, Google, Youtube, TikTok...
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.
Biết sử dụng các phần mềm: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Analytics, các công cụ quản lý mạng xã hội.
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội tiếp xúc với các mặt hàng công nghệ mới nhất.
Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, tham quan du lịch hằng năm.
Được hưởng mọi quyền lợi theo Luật lao động (nghỉ lễ, nghỉ phép).
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
Có lộ trình phát triển rõ ràng, tạo điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
