Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai làm việc tại Gia Lai thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/05/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: 993 Quang Trung, An Khê, Thị xã An Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch Digital Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, bao gồm các hoạt động trên các kênh online như: Facebook, Instagram, Google, Youtube, TikTok...
Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu.
Quản lý và tối ưu hóa ngân sách Marketing.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược Marketing phù hợp.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.
Viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng kênh truyền thông.
Theo dõi và phản hồi các tương tác của khách hàng trên các kênh online.
Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng mới trong lĩnh vực Digital Marketing.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Digital Marketing
Nắm vững các kênh Digital Marketing phổ biến như: Facebook, Instagram, Google, Youtube, TikTok...
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.
Biết sử dụng các phần mềm: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Analytics, các công cụ quản lý mạng xã hội.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6-10 triệu
Cơ hội tiếp xúc với các mặt hàng công nghệ mới nhất.
Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, tham quan du lịch hằng năm.
Được hưởng mọi quyền lợi theo Luật lao động (nghỉ lễ, nghỉ phép).
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
Có lộ trình phát triển rõ ràng, tạo điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 259 Lê Thánh Tôn, Phường Hội Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

