Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NVLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô đất số DM4 - 23 Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

A. Quảng cáo và thúc đẩy doanh số trên Shopee Ads

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo (Tìm kiếm, Khám phá, Mua hàng lại...) theo từng dòng sản phẩm.

- Theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả Ads: ME/RE

- Quản lý ngân sách quảng cáo hàng ngày, điều chỉnh theo tình hình doanh số và hiệu suất.

- Phối hợp với bộ phận Marketing để xây dựng nội dung, hình ảnh, mô tả sản phẩm thu hút, chuẩn SEO.

- Báo cáo định kỳ hiệu quả quảng cáo và đề xuất chiến lược thúc đẩy doanh số.

B. Vận hành sàn TMĐT Shopee & Lazada

- Quản lý toàn bộ hoạt động gian hàng: đăng sản phẩm, cập nhật giá, tồn kho, mô tả sản phẩm.

- Xử lý đơn hàng: xác nhận, theo dõi vận chuyển, xử lý huỷ/trả/đổi.

- Đảm bảo tỷ lệ vận hành theo tiêu chuẩn của sàn: giao hàng đúng hạn, tỉ lệ huỷ đơn, phản hồi chat.

- Đăng ký tham gia các chương trình khuyến mãi, campaign của sàn (9.9, 11.11…).

- Theo dõi đánh giá sản phẩm, phản hồi khách hàng và đề xuất cải thiện.

- Báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận từng sàn theo tuần/tháng/quý.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vận hành gian hàng Shopee hoặc Lazada và triển khai Shopee Ads.

- Am hiểu nền tảng Shopee Ads Manager, thuật toán tìm kiếm của sàn TMĐT.

- Khả năng đọc hiểu và phân tích số liệu tốt (doanh thu, chi phí, tỷ lệ chuyển đổi…).

- Chủ động, tỉ mỉ, có khả năng tự học hỏi các xu hướng mới của sàn.

- Ưu tiên ứng viên từng làm ngành hàng tiêu dùng, thiết bị làm đẹp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NVLINK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-12tr

- Lương KPI: 2- 8tr

- Lương DT (điều kiện đạt Target về doanh thu): %DT vượt

- Doanh thu giao tăng dần, lũy kế theo các tháng

- Thưởng: tối ưu chi phí quảng cáo

