Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NVLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NVLINK
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NVLINK

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NVLINK

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô đất số DM4

- 23 Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

A. Quảng cáo và thúc đẩy doanh số trên Shopee Ads
- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo (Tìm kiếm, Khám phá, Mua hàng lại...) theo từng dòng sản phẩm.
- Theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả Ads: ME/RE
- Quản lý ngân sách quảng cáo hàng ngày, điều chỉnh theo tình hình doanh số và hiệu suất.
- Phối hợp với bộ phận Marketing để xây dựng nội dung, hình ảnh, mô tả sản phẩm thu hút, chuẩn SEO.
- Báo cáo định kỳ hiệu quả quảng cáo và đề xuất chiến lược thúc đẩy doanh số.
B. Vận hành sàn TMĐT Shopee & Lazada
- Quản lý toàn bộ hoạt động gian hàng: đăng sản phẩm, cập nhật giá, tồn kho, mô tả sản phẩm.
- Xử lý đơn hàng: xác nhận, theo dõi vận chuyển, xử lý huỷ/trả/đổi.
- Đảm bảo tỷ lệ vận hành theo tiêu chuẩn của sàn: giao hàng đúng hạn, tỉ lệ huỷ đơn, phản hồi chat.
- Đăng ký tham gia các chương trình khuyến mãi, campaign của sàn (9.9, 11.11…).
- Theo dõi đánh giá sản phẩm, phản hồi khách hàng và đề xuất cải thiện.
- Báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận từng sàn theo tuần/tháng/quý.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vận hành gian hàng Shopee hoặc Lazada và triển khai Shopee Ads.
- Am hiểu nền tảng Shopee Ads Manager, thuật toán tìm kiếm của sàn TMĐT.
- Khả năng đọc hiểu và phân tích số liệu tốt (doanh thu, chi phí, tỷ lệ chuyển đổi…).
- Chủ động, tỉ mỉ, có khả năng tự học hỏi các xu hướng mới của sàn.
- Ưu tiên ứng viên từng làm ngành hàng tiêu dùng, thiết bị làm đẹp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NVLINK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-12tr
- Lương KPI: 2- 8tr
- Lương DT (điều kiện đạt Target về doanh thu): %DT vượt
- Doanh thu giao tăng dần, lũy kế theo các tháng
- Thưởng: tối ưu chi phí quảng cáo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NVLINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NVLINK

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NVLINK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất số DM4-23 Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

