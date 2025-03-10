Tuyển Nhân viên Marketing Hộ Kinh Doanh HTC GREEN TREE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Hộ Kinh Doanh HTC GREEN TREE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Hộ Kinh Doanh HTC GREEN TREE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Hộ Kinh Doanh HTC GREEN TREE

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Hộ Kinh Doanh HTC GREEN TREE

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 169 nguyễn ngọc vũ, cầu giấy, hà nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Công việc hàng ngày lên chiến dịch ads, làm video hình ảnh về sản phẩm.
Phát triển và thực hiện chiến lược Content Marketing để tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng.
Chạy ads trên các nền tảng facebook, tiktok, zalo, google.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kĩ thuật chỉnh sửa video và hình ảnh.
Kinh nghiệm ít nhất 5 tháng về ngành marketing.( biết chạy tiktok ads là 1 lợi thế).
Có tính sáng tạo, tự lập và mục tiêu phát triển.

Tại Hộ Kinh Doanh HTC GREEN TREE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp trong lĩnh vực Internet/Online.
Được đào tạo và phát triển chuyên môn thường xuyên.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh HTC GREEN TREE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh HTC GREEN TREE

Hộ Kinh Doanh HTC GREEN TREE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 169 nguyễn ngọc vũ, cầu giấy, hà nội

