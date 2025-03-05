Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BC PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phúc Diễn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Thực hiện các chiến quảng cáo:

Tìm hiểu về sản phẩm(Công dụng, nguồn gốc...)

Tìm hiểu về khách hàng tiềm năng(sở thích, hành vi, giới tính, địa lý, nghề nghiệp, họ gặp phải vấn đề gì?...)

Set ads(viết content, thiết kế hình ảnh chạy quảng cáo , target, quản lý ngân sách sao cho hiệu quả ...)

Tạo tài khoản quảng cáo trên Facebook

Đọc các chỉ số của quảng cáo ( CPM , CTR , CPC ... để đưa ra quyết định chỉnh sửa quảng cáo 2.Kiểm thử

Thử nghiệm các hình thức quảng cáo khác nhau(inbox, tương tác, lead...)

Thử nghiệm các dạng content khác nhau(video, ảnh...)

Thử nghiệm các kênh/mạng xã hội khác nhau(zalo, facebook,adwords...)

3. Phối hợp với các phòng ban khác

Nhận thông tin chỉ đạo trực tiếp của trưởng phòng (Leader)

Tham gia lên ý tưởng, kế hoạch cùng đội nhóm xây dựng chiến lược bán hàng tốt nhất

Phối kết hợp nhịp nhàng, đưa thông tin chuẩn chính xác khi có yêu cầu của các phòng ban khác như Phòng Tài chính kế toán, Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Marketing, Phòng Giao vận

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 2003 - 1996

KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM, CÓ KINH NGHIỆM LÀ 1 LỢI THẾ

CHỈ CẦN CÓ LATOP

Chăm chỉ, cầu tiến

chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BC PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ : 9.000.000 - 25.000.000đ+ thâm niên + thưởng.

Nguyên liệu, tài nguyên, ngân sách không giới hạn

Thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Du lịch năm 3-4 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BC PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin