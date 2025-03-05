Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BC PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BC PHARMA
- Hà Nội:
- Phúc Diễn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 25 Triệu
Thực hiện các chiến quảng cáo:
Tìm hiểu về sản phẩm(Công dụng, nguồn gốc...)
Tìm hiểu về khách hàng tiềm năng(sở thích, hành vi, giới tính, địa lý, nghề nghiệp, họ gặp phải vấn đề gì?...)
Set ads(viết content, thiết kế hình ảnh chạy quảng cáo , target, quản lý ngân sách sao cho hiệu quả ...)
Tạo tài khoản quảng cáo trên Facebook
Đọc các chỉ số của quảng cáo ( CPM , CTR , CPC ... để đưa ra quyết định chỉnh sửa quảng cáo 2.Kiểm thử
Thử nghiệm các hình thức quảng cáo khác nhau(inbox, tương tác, lead...)
Thử nghiệm các dạng content khác nhau(video, ảnh...)
Thử nghiệm các kênh/mạng xã hội khác nhau(zalo, facebook,adwords...)
3. Phối hợp với các phòng ban khác
Nhận thông tin chỉ đạo trực tiếp của trưởng phòng (Leader)
Tham gia lên ý tưởng, kế hoạch cùng đội nhóm xây dựng chiến lược bán hàng tốt nhất
Phối kết hợp nhịp nhàng, đưa thông tin chuẩn chính xác khi có yêu cầu của các phòng ban khác như Phòng Tài chính kế toán, Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Marketing, Phòng Giao vận
Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM, CÓ KINH NGHIỆM LÀ 1 LỢI THẾ
CHỈ CẦN CÓ LATOP
Chăm chỉ, cầu tiến
chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BC PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Nguyên liệu, tài nguyên, ngân sách không giới hạn
Thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Du lịch năm 3-4 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BC PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
