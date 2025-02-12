Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 16 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 16 Triệu

Công ty Cổ Phần TEECOM
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty Cổ Phần TEECOM

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ Phần TEECOM

Mức lương
Đến 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 307A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 16 Triệu

1. Trách nhiệm công việc:
Trực tiếp quản lý và phản hồi câu hỏi, tin nhắn và bình luận từ khách hàng tại thị trường Âu Mỹ trên các nền tảng mạng xã hội.Đồng thời, trực tiếp quản lý nội dung bao gồm tạo và đăng tải bài viết, hình ảnh, video trên tài khoản mạng xã hội, website nhằm phát triển, kết nối với cộng đồng, nâng cao nhận diện thương hiệu và bảo vệ uy tín của công ty.
2. Mô tả công việc:
A.Hỗ trợ khách hàng:
Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, yêu cầu, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng, thân thiện và chuyên nghiệp qua các kênh khác nhau (Facebook Group, Facebook Page, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, Threads…), website và email tại thị trường Âu Mỹ.
Xây dựng hệ thống câu hỏi/trả lời, kịch bản giao tiếp chuyên nghiệp phù hợp với giọng văn của thương hiệu.
Sẵn sàng hỗ trợ làm ngoài giờ khi có tình huống cần thiết.
B. Quản lý nội dung:
Quản lý các nội dung và sự kiện kênh phù hợp và đúng với tiêu chuẩn của thương hiệu, đảm bảo tính chính xác và nhất quán của thông tin trên tất cả các kênh.
Kiểm duyệt thành viên tham gia và các nội dung đăng tải trên kênh.
Theo dõi và tham gia các cuộc thảo luận liên quan đến thương hiệu trên các diễn đàn, nhóm mạng xã hội và xử lý các tình huống bảo vệ thương hiệu.
C.Phát triển cộng đồng:
Triển khai các hoạt động tương tác, sự kiện trên kênh để thu hút thành viên mới, kích thích tương tác khách hàng và tăng cường sự gắn kết của khách hàng.
Liên hệ, phối hợp với các Influencer để mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu.
Thu thập và thống kê dữ liệu về hoạt động kênh, phản hồi của khách hàng để lập báo cáo định kỳ đánh giá hiệu quả công việc

Với Mức Lương Đến 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm với vị trí liên quan. Từng có kinh nghiệm hỗ trợ tư vấn, CSKH nước ngoài sẽ là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt Facebook, Instagram và Tiktok.
Có khả năng đọc viết tiếng Anh lưu loát (hoặc tương đương IELTS 6.0).
Có kiến thức cơ bản về các nền tảng mạng xã hội và công cụ quản lý nội dung trực tuyến.
Kỹ năng giải quyết vấn đề vàgiao tiếp tốt.
Thái độ cẩn thận, trung thực, cầu tiến và kiểm soát cảm xúc tốt.
Am hiểu văn hoá Âu Mỹ là điểm cộng.

Tại Công ty Cổ Phần TEECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng 13 + Thưởng lợi nhuận năm.
Đánh giá năng lực và điều chỉnh lương 6 tháng/lần
Thưởng chuyên cần 300-500.000 đồng/ tháng.
Nếu có tăng ca sẽ tính đúng theo quy định.
Thưởng thâm niên
Đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng lao động.
Trang bị laptop ngay từ ngày đầu nhận việc và miễn phí giữ xe.
Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm 1.5-2 triệu/ người.
Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định.
Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.
Tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ: Friday, YEP, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...
Đào tạo hội nhập và Buddy đồng hành trong suốt thời gian thử việc.
Phát triển năng lực cá nhân thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tháng/ hàng năm.
Môi trường làm việc:
Luôn đề cao tinh thần hướng đến mục tiêu, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
Thúc đẩy sự tử tế thông qua giao tiếp hoà nhã và và chính trực.
Sử dụng lời nói tử tế bằng cách lắng nghe, phản hồi tích cực và đóng góp thẳng thắng mang tính xây dựng.
Hành động với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và biểu hiện lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần TEECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần TEECOM

Công ty Cổ Phần TEECOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 307A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-den-16-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job292238
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÔ BA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÔ BA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ
7 - 11 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MAG VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MAG VIETNAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Mai Son Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Mai Son Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GOURMET VIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH GOURMET VIET
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GARNET VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH GARNET VINA
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ THÔNG MINH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ THÔNG MINH ASIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TNT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TNT
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing DFURNI JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận DFURNI JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH SX TM DV Minh Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH SX TM DV Minh Hà
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sức Mạnh Thể Thao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH Sức Mạnh Thể Thao
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Lạnh Lightcool Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Lạnh Lightcool Việt Nam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Mijunka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Mijunka
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nhà Thép Universal Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nhà Thép Universal Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Amanaki
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH HTE Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH HTE Global
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm