Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 16 Triệu

Mức lương Đến 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 307A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 16 Triệu

1. Trách nhiệm công việc:

Trực tiếp quản lý và phản hồi câu hỏi, tin nhắn và bình luận từ khách hàng tại thị trường Âu Mỹ trên các nền tảng mạng xã hội.Đồng thời, trực tiếp quản lý nội dung bao gồm tạo và đăng tải bài viết, hình ảnh, video trên tài khoản mạng xã hội, website nhằm phát triển, kết nối với cộng đồng, nâng cao nhận diện thương hiệu và bảo vệ uy tín của công ty.

2. Mô tả công việc:

A.Hỗ trợ khách hàng:

Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, yêu cầu, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng, thân thiện và chuyên nghiệp qua các kênh khác nhau (Facebook Group, Facebook Page, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, Threads…), website và email tại thị trường Âu Mỹ.

Xây dựng hệ thống câu hỏi/trả lời, kịch bản giao tiếp chuyên nghiệp phù hợp với giọng văn của thương hiệu.

Sẵn sàng hỗ trợ làm ngoài giờ khi có tình huống cần thiết.

B. Quản lý nội dung:

Quản lý các nội dung và sự kiện kênh phù hợp và đúng với tiêu chuẩn của thương hiệu, đảm bảo tính chính xác và nhất quán của thông tin trên tất cả các kênh.

Kiểm duyệt thành viên tham gia và các nội dung đăng tải trên kênh.

Theo dõi và tham gia các cuộc thảo luận liên quan đến thương hiệu trên các diễn đàn, nhóm mạng xã hội và xử lý các tình huống bảo vệ thương hiệu.

C.Phát triển cộng đồng:

Triển khai các hoạt động tương tác, sự kiện trên kênh để thu hút thành viên mới, kích thích tương tác khách hàng và tăng cường sự gắn kết của khách hàng.

Liên hệ, phối hợp với các Influencer để mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu.

Thu thập và thống kê dữ liệu về hoạt động kênh, phản hồi của khách hàng để lập báo cáo định kỳ đánh giá hiệu quả công việc

Với Mức Lương Đến 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm với vị trí liên quan. Từng có kinh nghiệm hỗ trợ tư vấn, CSKH nước ngoài sẽ là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt Facebook, Instagram và Tiktok.

Có khả năng đọc viết tiếng Anh lưu loát (hoặc tương đương IELTS 6.0).

Có kiến thức cơ bản về các nền tảng mạng xã hội và công cụ quản lý nội dung trực tuyến.

Kỹ năng giải quyết vấn đề vàgiao tiếp tốt.

Thái độ cẩn thận, trung thực, cầu tiến và kiểm soát cảm xúc tốt.

Am hiểu văn hoá Âu Mỹ là điểm cộng.

Tại Công ty Cổ Phần TEECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng 13 + Thưởng lợi nhuận năm.

Đánh giá năng lực và điều chỉnh lương 6 tháng/lần

Thưởng chuyên cần 300-500.000 đồng/ tháng.

Nếu có tăng ca sẽ tính đúng theo quy định.

Thưởng thâm niên

Đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng lao động.

Trang bị laptop ngay từ ngày đầu nhận việc và miễn phí giữ xe.

Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm 1.5-2 triệu/ người.

Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định.

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ: Friday, YEP, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...

Đào tạo hội nhập và Buddy đồng hành trong suốt thời gian thử việc.

Phát triển năng lực cá nhân thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tháng/ hàng năm.

Môi trường làm việc:

Luôn đề cao tinh thần hướng đến mục tiêu, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Thúc đẩy sự tử tế thông qua giao tiếp hoà nhã và và chính trực.

Sử dụng lời nói tử tế bằng cách lắng nghe, phản hồi tích cực và đóng góp thẳng thắng mang tính xây dựng.

Hành động với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và biểu hiện lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần TEECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin