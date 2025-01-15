Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 327, Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Xây dựng chiến lược nội dung cho các chiến dịch marketing phù hợp với từng thông điệp và đối tượng khách hàng cũng như kênh tiếp cận và bán hàng.

- Phát triển truyền thông trên các kênh social của Rita Võ (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,...). Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

- Làm việc với các anh chị phụ trách ngành hàng lấy danh sách các sản phẩm mới cần đăng, quảng bá trên website, mạng xã hội.

- Cập nhật bổ sung thông tin, hình ảnh các sản phẩm mới, sản phẩm độc quyền.

- Phân tích thị trường và xu hướng content marketing trên thế giới để cải tiến và tối ưu hiệu quả hoạt động của team

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, QTKD, TMĐT hoặc các chuyên ngành liên quan đến truyền thông. (Ưu tiên ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn)

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp.

- Kinh nghiệm trên 3 năm về lĩnh vực Marketing tương đương.

- Có tư duy chiến lược và năng lực định hướng, khả năng tạo đột phá.

- Năng lực sáng tạo, thẩm mỹ tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa, tiền điện thoại, xăng xe

Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc

Hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, thưởng lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

