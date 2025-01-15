Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
- Hồ Chí Minh:
- 327, Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
- Xây dựng chiến lược nội dung cho các chiến dịch marketing phù hợp với từng thông điệp và đối tượng khách hàng cũng như kênh tiếp cận và bán hàng.
- Phát triển truyền thông trên các kênh social của Rita Võ (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,...). Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
- Làm việc với các anh chị phụ trách ngành hàng lấy danh sách các sản phẩm mới cần đăng, quảng bá trên website, mạng xã hội.
- Cập nhật bổ sung thông tin, hình ảnh các sản phẩm mới, sản phẩm độc quyền.
- Phân tích thị trường và xu hướng content marketing trên thế giới để cải tiến và tối ưu hiệu quả hoạt động của team
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp.
- Kinh nghiệm trên 3 năm về lĩnh vực Marketing tương đương.
- Có tư duy chiến lược và năng lực định hướng, khả năng tạo đột phá.
- Năng lực sáng tạo, thẩm mỹ tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc
Hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, thưởng lễ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
