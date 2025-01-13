Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 03, tòa nhà PLS, 279 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:30 đến 17:30)

Thứ 7 làm việc cách tuần

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Về Livestream (40%)

Lập kế hoạch, sản xuất và phát sóng nội dung livestream trên nền tảng Tik Tok, chủ đề nội dung liên quan đến FMCG, retail (Giới thiệu thương hiệu không bán hàng)

Lập kế hoạch và viết kịch bản cho buổi livestream nhằm nâng cao chất lượng phát sóng.

Phụ trách tương tác và dẫn dắt không khí trong phòng livestream, nâng cao độ hoạt động của phòng livestream.

Quản lý quảng bá và tiếp thị trong phòng livestream, tăng cường độ phổ biến cho phòng livestream.

2. Về Booking KOC/KOL (60%)

Tìm kiếm và kết nối với các KOL, KOC, đơn vị cung cấp dịch vụ quảng bá.

Đàm phán chi phí & điều khoản hợp đồng.

Theo dõi, giám sát, đảm bảo tiến độ triển khai quảng bá sản phẩm với các KOL, KOC.

Báo cáo kết quả, hiệu suất công việc theo ngày và theo tuần

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc booking KOL, KOC

Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt, khả năng kết nối hiệu quả với khách hàng, đối tác.

Có kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực livestream, hiểu biết về quy trình và đặc điểm của livestream.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Thu nhập: 12.000.000 - 16.000.000 vnđ (thỏa thuận theo năng lực) + lương tháng 13

Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

Cơ hội thăng tiến theo năng lực, xét duyệt review thăng tiến hằng năm.

Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.

Được tự do thưởng thức Snack; Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển

