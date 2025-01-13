Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 03, tòa nhà PLS, 279 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:30 đến 17:30)
Thứ 7 làm việc cách tuần
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Về Livestream (40%)
Lập kế hoạch, sản xuất và phát sóng nội dung livestream trên nền tảng Tik Tok, chủ đề nội dung liên quan đến FMCG, retail (Giới thiệu thương hiệu không bán hàng)
Lập kế hoạch và viết kịch bản cho buổi livestream nhằm nâng cao chất lượng phát sóng.
Phụ trách tương tác và dẫn dắt không khí trong phòng livestream, nâng cao độ hoạt động của phòng livestream.
Quản lý quảng bá và tiếp thị trong phòng livestream, tăng cường độ phổ biến cho phòng livestream.
2. Về Booking KOC/KOL (60%)
Tìm kiếm và kết nối với các KOL, KOC, đơn vị cung cấp dịch vụ quảng bá.
Đàm phán chi phí & điều khoản hợp đồng.
Theo dõi, giám sát, đảm bảo tiến độ triển khai quảng bá sản phẩm với các KOL, KOC.
Báo cáo kết quả, hiệu suất công việc theo ngày và theo tuần
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc booking KOL, KOC
Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt, khả năng kết nối hiệu quả với khách hàng, đối tác.
Có kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực livestream, hiểu biết về quy trình và đặc điểm của livestream.

Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 16.000.000 vnđ (thỏa thuận theo năng lực) + lương tháng 13
Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.
Cơ hội thăng tiến theo năng lực, xét duyệt review thăng tiến hằng năm.
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.
Được tự do thưởng thức Snack; Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 07, Toà nhà Đại Minh, 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 07, Tp. HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

