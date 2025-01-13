Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Bien Hoa, Đồng Nai

- P Long Bình, Khu Công Nghiệp Amata, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

- Thủ Đức, Hồ Chí Minh

- quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Làm việc trực tiếp với sếp nữ người Nhật để xây dựng và phát triển chiến lược thị trường.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm kiếm và mở rộng khách hàng tiềm năng.
- Hỗ trợ sếp trong các buổi gặp gỡ đối tác, biên phiên dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng.
- Báo cáo tình hình thị trường, đề xuất các phương án và giải pháp phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
- Đi công tác cùng sếp khi có lịch, làm việc dưới công ty tại KCN Amata, Biên Hòa (khi cần), làm việc online tại nhà trong các ngày không có lịch đi công tác và không xuống công ty.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật bản có nhà máy sản xuất tại KCN Amata – TP Biên Hòa, Đồng Nai. Cần tuyển nhân viên Biết tiếng Nhật làm việc tại TP Hồ chí minh (ĐƯỢC LÀM VIỆC ONLINE TẠI NHÀ)
- Thành thạo tiếng Nhật (N2 trở lên), giao tiếp tốt, hiểu văn hóa kinh doanh Nhật Bản.
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và xây dựng mối quan hệ tốt.
- Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến phát triển thị trường hoặc kinh doanh là lợi thế.
- Tự chủ, có trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Sẵn sàng đi công tác khi cần.
- Được làm việc online tại nhà, chỉ cần có mặt khi đi công tác hoặc xuống nhà máy.
- Hỗ trợ chi phí đi lại khi công tác hoặc đến nhà máy.
- Chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.
- Làm việc trực tiếp với quản lý người Nhật, môi trường chuyên nghiệp, cơ hội trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm.
- Được làm việc online tại nhà, chỉ cần có mặt khi đi công tác hoặc xuống nhà máy.
- Hỗ trợ chi phí đi lại khi công tác hoặc đến nhà máy.
- Chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

