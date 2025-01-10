Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH SX Cơ Khí Chính Xác Nhuận Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô EB18, đường số 19, KCN Hiệp Phước - giai đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Liên hệ khách, tư vấn khách hàng về công ty

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu công ty

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện tại, giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng cáo, sự kiện của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, marketing là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, khả năng thuyết phục cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH SX Cơ Khí Chính Xác Nhuận Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Được thưởng lương tháng 13

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Cơ Khí Chính Xác Nhuận Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin