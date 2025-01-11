Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ
- Hồ Chí Minh:
- Thành phố Hồ Chí Minh
- 677/2a Đường Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.
Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.
Sáng tạo ý tưởng, viết và biên tập nội dung truyền thông, quảng cáo trên các kênh Social Media (Facebook, Instagram, Zalo, Youtube, Tiktok), Website, Group Cộng đồng.
Phối hợp với Designer/ Production để sản xuất nội dung trên nhiều định dạng (hình tĩnh, post động, infographic, motion clip, animation clip...).
Xây dựng các nội dung kịch bản video, minigame, chương trình khuyến mại.
Brainstorm ý tưởng truyền thông, tham gia vào việc hoạch định chiến lược và kế hoạch cho chiến dịch xây dựng nhân hiệu/KOL
Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tương đồng, có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng bán lẻ.
Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
Thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
