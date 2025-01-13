Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Kindy City làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Đường số 2, Phường 15, Quận 11, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng nội dung cho các kênh mạng xã hội: Facebook, Zalo, Website, Blog, Youtube...

Kết nối với các bộ phận tiếp thị khác để thực hiện các chương trình khuyến mãi suôn sẻ và toàn diện

Lên ý tưởng phát triển thương hiệu doanh nghiệp và chú trọng chăm sóc khách hàng.

Theo dõi hiệu quả chiến dịch để báo cáo cấp trên

Tiếp nhận các đóng góp về chiến dịch bạn vừa chạy

Đóng góp kinh nghiệm và kiến thức để chuyển sang hoạt động tiếp theo

Có kinh nghiệm: Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan;

Có 1 -2 năm kinh nghiệm;

Ngoại hình ưu nhìn, vui vẻ, hòa đồng;

Chịu được áp lực công việc.

Giới tính: Nữ

Tại Công Ty TNHH Kindy City Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, lương tháng 13

Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe đầy đủ;

Hỗ trợ cơm trưa & phúc lợi khác;

Du lịch hàng năm cùng công ty;

Xét tăng lương hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kindy City

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.