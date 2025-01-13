Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Kindy City làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Kindy City
- Hồ Chí Minh: 11 Đường số 2, Phường 15, Quận 11, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng nội dung cho các kênh mạng xã hội: Facebook, Zalo, Website, Blog, Youtube...
Kết nối với các bộ phận tiếp thị khác để thực hiện các chương trình khuyến mãi suôn sẻ và toàn diện
Lên ý tưởng phát triển thương hiệu doanh nghiệp và chú trọng chăm sóc khách hàng.
Theo dõi hiệu quả chiến dịch để báo cáo cấp trên
Tiếp nhận các đóng góp về chiến dịch bạn vừa chạy
Đóng góp kinh nghiệm và kiến thức để chuyển sang hoạt động tiếp theo
Có kinh nghiệm: Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 -2 năm kinh nghiệm;
Ngoại hình ưu nhìn, vui vẻ, hòa đồng;
Chịu được áp lực công việc.
Giới tính: Nữ
Tại Công Ty TNHH Kindy City Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe đầy đủ;
Hỗ trợ cơm trưa & phúc lợi khác;
Du lịch hàng năm cùng công ty;
Xét tăng lương hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kindy City
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
