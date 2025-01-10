Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Điện Cao Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Mô tả Công việc

1. Chịu trách nhiệm cho tất cả ấn phẩm: 2D infographic, video, hình chụp - Chịu trách nhiệm quản lý nền tảng Youtube và Tiktok của Công ty.

- Lên ý tưởng và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung Facebook, Website, POSM, OOH, TVC, viral video, v.vv..) theo kế hoạch marketing tổng thể của Công ty

- Phối hợp với Content Writer và trực tiếp sáng tạo - sản xuất nội dung theo chiến lược thương hiệu của từng sản phẩm trên đa dạng nền tảng: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube...

- Lên ý tưởng concept - kịch bản quay - dựng, breif hình ảnh,.... cho các tuyến nội dung trên Tiktok

2. Chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung được thể hiện bằng chữ - Chịu trách nhiệm quản lý nền tảng Facebook, Instagram và LinkedIn của Công ty

- Lên ý tưởng và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung Facebook, Website, POSM, OOH, TVC, viral video, v.vv..) theo kế hoạch marketing tổng thể của Công ty.

- Viết bài, biên tập bài viết liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

3. Chịu trách nhiệm phối hợp các nguồn lực, đối tác và tổ chức vận hành sự kiện hàng tháng diễn ra tại Công ty.

- Hình thức sự kiện chính: M.C.E (Meetings - Conventions - Exhibitions)

- Làm việc với diễn giả và các đối tác để tạo nội dung cụ thể của chương trình

- Lên Action Plan và Checklist chi tiết các công việc để tổ chức chương trình

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Độ tuổi: 22 - 27

• Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng các ngành Marketing, Ngoại Ngữ, Quản trị Kinh Doanh, Truyền thông

• Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, nội thất

• Kỹ năng cần có: sáng tạo nội dung, viết content, nắm bắt trend tốt,

• Am hiểu về các nền tảng Social Media, cụ thể: Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn cùng các công cụ hỗ trợ liên quan

• Khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc sáng tạo trình bày nội dung một cách hiệu quả như các ứng dụng của MicroSoft Office, của Google. Đặc biệt là MS Powerpoint và Google Slides, Google Drive, khả năng Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết khá

• Tính cách: Năng động, trách nhiệm, chủ động trong công việc, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Điện Cao Trần Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Điện Cao Trần

